Search
Instagram Facebook Twitter
2 - 2026-02-15T120834.439
fuerzas

Agustina Giacomelli comenzará a vivir el calendario vendimial de cara a la Fiesta Nacional

La joven soberana de Tunuyán llegarán a la capital provincial para representar al departamento y a sus ciudadanos

En la antesala de la Fiesta Nacional de la Vendimia, que tendrá lugar en el mes de marzo, Tunuyán se suma a la nutrida agenda de actividades previstas en toda la provincia.

En este contexto, la reciente reina electa del departamento, Agustina Giacomelli Pedrosa, participará en la Peatonal Sarmiento el día martes 17 de febrero y el jueves 19 en la edición de Vendimia Shopping 2026, donde compartirá junto a vecinos y turistas el inicio de esta nueva etapa de representación institucional.

En la reconocida avenida, la joven acompañará distintas propuestas culturales y sociales, junto a los stands de Turismo, como así también integrantes del ballet federal que se presentarán durante la velada . Con cercanía y entusiasmo, Agustina no sólo  llevará el nombre de Tunuyán a cada encuentro… sino que difundirá ante mendocinos y visitantes, la identidad, los paisajes y la producción que distinguen al Valle de Uco.

La flamante soberana iniciará su reinado con una identidad marcada por la formación académica, el compromiso social y un profundo arraigo a su tierra. Su perfil conjuga juventud, sensibilidad y una mirada atenta al presente del departamento, valores que la proyectan como una representante comprometida en esta nueva etapa vendimial.

De esta manera, Tunuyán continúa siendo protagonista en la agenda previa a la celebración mayor de los mendocinos, reafirmando su presencia y participación en cada instancia que pone en valor la cultura y la tradición de la provincia.

ETIQUETAS:

TunuyánVendimiareinaagustina giacomelli

+ Noticias

fuerzas

Agustina Giacomelli comenzará a vivir el calendario vendimial de cara a la Fiesta Nacional

Por: Redacción NDI

violencia

Un hombre fue detenido por amenazar a sus parientes con un arma de fuego

Por: Redacción NDI

Legislatura

Buscan declarar la emergencia vitivinícola en toda la provincia

Por: Belén García

DGE

Recuperación de saberes: por qué es clave aprobar los espacios pendientes

Por: Violeta Díaz Costa

CULTURA

Se viene la sexta edición de Dionisias Wine Fair en el FADER

Por: Violeta Díaz Costa

EDUCACIÓN

DGE y Luján sellaron un acuerdo para potenciar la educación con fondos coparticipables

Por: Violeta Díaz Costa
Instagram Facebook Twitter