Agustina Giacomelli comenzará a vivir el calendario vendimial de cara a la Fiesta Nacional

En la antesala de la Fiesta Nacional de la Vendimia, que tendrá lugar en el mes de marzo, Tunuyán se suma a la nutrida agenda de actividades previstas en toda la provincia.

En este contexto, la reciente reina electa del departamento, Agustina Giacomelli Pedrosa, participará en la Peatonal Sarmiento el día martes 17 de febrero y el jueves 19 en la edición de Vendimia Shopping 2026, donde compartirá junto a vecinos y turistas el inicio de esta nueva etapa de representación institucional.

En la reconocida avenida, la joven acompañará distintas propuestas culturales y sociales, junto a los stands de Turismo, como así también integrantes del ballet federal que se presentarán durante la velada . Con cercanía y entusiasmo, Agustina no sólo llevará el nombre de Tunuyán a cada encuentro… sino que difundirá ante mendocinos y visitantes, la identidad, los paisajes y la producción que distinguen al Valle de Uco.

La flamante soberana iniciará su reinado con una identidad marcada por la formación académica, el compromiso social y un profundo arraigo a su tierra. Su perfil conjuga juventud, sensibilidad y una mirada atenta al presente del departamento, valores que la proyectan como una representante comprometida en esta nueva etapa vendimial.

De esta manera, Tunuyán continúa siendo protagonista en la agenda previa a la celebración mayor de los mendocinos, reafirmando su presencia y participación en cada instancia que pone en valor la cultura y la tradición de la provincia.