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ATENCIÓN PENSIONADOS

Aguinaldo de diciembre: cómo se calcula para los jubilados y qué sucederá con el bono de $70.000

Los jubilados y pensionados de ANSES recibirán en diciembre la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario.

Los jubilados y pensionados que cobran a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) recibirán en diciembre la segunda cuota del aguinaldo correspondiente a 2026. El pago llegará junto con los haberes previsionales del mes, que tendrán una nueva actualización por movilidad.

Una de las principales dudas está relacionada con el bono extraordinario de $70.000 que reciben los beneficiarios de menores ingresos: ¿se suma al aguinaldo o queda afuera del cálculo?

Según la normativa vigente, este refuerzo no se contempla para determinar el Sueldo Anual Complementario (SAC). Se trata de un ingreso adicional que se liquida por separado y que no forma parte del haber previsional utilizado como referencia para calcular el aguinaldo.

La Ley 24.241 establece que los jubilados y pensionados tienen derecho a cobrar una prestación anual complementaria en dos cuotas, una en junio y otra en diciembre. Cada una representa el 50% de las prestaciones previsionales correspondientes.

Además, el Decreto 1296/2026, que oficializó el bono de hasta $70.000 para noviembre, establece que ese monto tiene carácter no remunerativo y no puede utilizarse para calcular otros conceptos. Por lo tanto, si el Gobierno decide mantener el refuerzo económico durante diciembre, se abonará como un concepto independiente y no modificará el importe del aguinaldo.

Cuánto cobrarán de aguinaldo los jubilados en diciembre

El monto que recibirá cada jubilado dependerá del haber previsional que perciba durante diciembre. La segunda cuota del aguinaldo equivale al 50% de ese ingreso, sin contemplar el bono extraordinario ni otros refuerzos que no formen parte de la base de cálculo.

Los haberes previsionales tendrán una nueva actualización de acuerdo con el mecanismo de movilidad mensual, que toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el INDEC.

En este sentido, los importes definitivos del aguinaldo todavía no están confirmados. Para conocerlos habrá que esperar la publicación de la inflación de octubre, prevista para el 12 de noviembre, y la posterior oficialización del aumento que se aplicará a las jubilaciones.

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