Con la llegada de diciembre, millones de argentinos esperan el pago del segundo medio aguinaldo de 2026, un ingreso adicional que permite afrontar los gastos de las fiestas y las obligaciones económicas de fin de año.

El Sueldo Anual Complementario (SAC) se abona en dos cuotas anuales y su monto se determina a partir de la mayor remuneración mensual percibida durante cada semestre. Sin embargo, existen fechas específicas que los empleadores deben respetar.

¿Hasta cuándo pueden pagar las empresas el aguinaldo de diciembre?

De acuerdo con la Ley de Contrato de Trabajo, la fecha límite legal para abonar el segundo aguinaldo es el viernes 18 de diciembre de 2026.

Aunque algunas interpretaciones contemplan un margen adicional de cuatro días hábiles, que llevaría el plazo hasta el 24 de diciembre, el artículo 122 establece expresamente el vencimiento del 18. Por eso, las empresas deben tomar esa fecha como referencia para cumplir con la obligación.

En caso de incumplimiento, los trabajadores pueden reclamar el pago ante su empleador y, si la situación persiste, recurrir a las autoridades laborales.

Cómo calcular cuánto corresponde cobrar de aguinaldo

El cálculo se realiza tomando el 50% del salario mensual bruto más alto correspondiente al período comprendido entre julio y diciembre.

Por ejemplo, si un trabajador recibió como mejor remuneración del semestre $1.200.000, le corresponderá un aguinaldo bruto de $600.000.

Para determinar ese importe se consideran el sueldo básico, las horas extras, las comisiones y otros adicionales remunerativos. Sobre el resultado se aplican los descuentos legales correspondientes.

Quienes no hayan trabajado durante todo el semestre recibirán un monto proporcional al tiempo efectivamente trabajado.

Quiénes cobran el aguinaldo en diciembre de 2026

El beneficio alcanza a los trabajadores registrados del sector privado y público, empleados de casas particulares, trabajadores rurales, jubilados y pensionados.

En cambio, los monotributistas, autónomos y trabajadores informales no están incluidos en el régimen general del Sueldo Anual Complementario.

En el caso de los jubilados y pensionados de ANSES, el medio aguinaldo se deposita junto con los haberes de diciembre, de acuerdo con el calendario establecido según la terminación del DNI.

De esta manera, el aguinaldo representa un ingreso clave para millones de hogares argentinos en el cierre de 2026, especialmente frente a los gastos habituales de las celebraciones de fin de año.