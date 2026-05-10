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Aguinaldo 2026: quiénes lo cobran, cómo calcularlo y cuándo se paga

El medio aguinaldo de junio representa un ingreso extra clave para trabajadores y jubilados: cómo calcularlo y quiénes lo cobran en 2026.

Con la llegada de junio, millones de argentinos esperan el cobro del medio aguinaldo, también conocido como Sueldo Anual Complementario (SAC). Este ingreso extra alcanza a trabajadores registrados, jubilados y pensionados, y suele representar un alivio económico en medio de los gastos del año.

El aguinaldo corresponde a:

  • Trabajadores en relación de dependencia del sector público y privado.
  • Jubilados y pensionados.
  • Personal de casas particulares registrado.

En cambio, quedan excluidos:

  • Monotributistas.
  • Trabajadores autónomos.
  • Personas que trabajan de manera informal o sin registrar.
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Cómo calcular cuánto vas a cobrar:

El cálculo es sencillo: se toma el sueldo bruto más alto cobrado entre enero y junio y se divide por dos. Ese resultado corresponde al medio aguinaldo.

Por ejemplo, si tu mejor salario del semestre fue de $1.200.000, el aguinaldo será de $600.000.

En el caso de quienes no trabajaron todo el semestre, el monto se paga de manera proporcional según los meses trabajados.

Cuándo se paga:

La primera cuota del aguinaldo debe abonarse antes del 30 de junio, aunque la ley permite un margen adicional de hasta cuatro días hábiles para completar el pago.

En el caso de jubilados y pensionados, el depósito suele realizarse junto con los haberes mensuales, según el calendario de pagos de ANSES

ETIQUETAS:

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