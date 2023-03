Alejandro Gallego explicó que es el momento con la demanda de agua más alta del verano por la prolongación de las altas temperaturas. El presidente de AYSAM reconoció que falta infraestructura y están haciendo una gran inversión para que el próximo verano haya mejor servicio.

El intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, presentó el martes un reclamo ante AYSAM ante las reiteradas quejas de los vecinos por la falta de prestación del servicio de agua potable en algunos sectores y adelantó que iba a solicitar al EPAS descuentos en la próxima facturación.

Frente a esto, el titular de AYSAM (Agua y Saneamiento Mendoza), Alejandro Gallego, dijo que entiende la situación de disconformidad y es razonable que se descuente el servicio no prestado. Agregó que harán una rebaja en función de los días que no se ha prestado el servicio y que estudiarán cada situación en particular.

«Se juntaron dos hechos difíciles: una onda de calor en marzo más larga de la normal y el corte de electricidad a nivel nacional el 1 de este mes. Estamos en este momento con la demanda más alta que hemos tenido del verano porque vienen muchos días de mucho calor y cuesta mucho volver a tener las reservas y la presión en condiciones normales», afirmó Gallego al programa Mediodía por radio Nihuil.

Gran inversión de AYSAM en infraestructura

El presidente de AYSAM dijo que entiende la molestia de los usuarios que tienen baja presión o no tienen servicio, pero la buena noticia es que hay un plan de infraestructura con el apoyo del gobierno provincial tremendamente importante que no se ha hecho en los últimos 30 años.

Gallego dijo que en Mendoza hay 1.500 kilómetros de red en mal estado que deben ir cambiando y están haciendo alrededor de 10.000 reparaciones mensuales.

«El mal servicio lo hemos construido con muchos años de falta de inversión. Tenemos reservas en nuestra planta hasta tres horas y cualquier problema que supere las tres horas el usuario lo va a sentir en una menor prestación del servicio porque está muy estresado», dijo el titular de AYSAM y agregó que hay fondos para obras tanto municipales como provinciales y nacionales por 150 millones de dólares.

El funcionario dijo que están licitando la ampliación de la planta de Alto Godoy por 5.000 millones de pesos. Añadió que se va a ejecutar en dos años y dará mayor capacidad de reservas y una solución integral porque ampliaría la producción de agua para el Gran Mendoza.

Fuente: Diario UNO