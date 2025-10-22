“Agua para el Futuro”: Mendoza reunirá a expertos de todo el mundo para planificar la gestión del recurso

El Gobierno de Mendoza anunció la realización del V Congreso Internacional Agua para el Futuro, que se llevará a cabo los días 3 y 4 de diciembre de 2025 en el Auditorio Ángel Bustelo. El evento, presentado por el gobernador Alfredo Cornejo, el superintendente general de Irrigación, Sergio Marinelli, y el ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema, reunirá a más de 100 especialistas de más de 10 países, con el propósito de fortalecer la planificación hídrica y construir un nuevo acuerdo por el agua, en un contexto global marcado por la escasez y el cambio climático.

Bajo el lema “Hacia un nuevo acuerdo por el agua”, el congreso busca trascender la mirada técnica para incluir una dimensión educativa, cultural y social en torno a la gestión del recurso hídrico. Participarán expertos locales, nacionales e internacionales, representantes del sector público y privado, investigadores, organismos multilaterales y organizaciones de la sociedad civil. Entre las entidades internacionales que ya confirmaron su presencia se destacan la Unesco, la CEPAL, el Banco Mundial y el Consejo Latinoamericano del Agua.

Un espacio de debate global desde Mendoza

Durante el lanzamiento, realizado en la Casa de Gobierno, el gobernador Alfredo Cornejo destacó que este encuentro constituye una oportunidad para fortalecer los vínculos internacionales y consolidar la posición de Mendoza como referente en gestión hídrica. “La conexión y la fluidez en los vínculos internacionales nos van a llevar a un mejor lugar del que estamos”, afirmó.

El mandatario recordó que la provincia cuenta con una institucionalidad del agua sólida y con rango constitucional, reconocida a nivel mundial, y que esa fortaleza ha permitido garantizar históricamente la sostenibilidad de un territorio naturalmente árido. “El cambio climático se manifiesta en todas partes, pero en las zonas áridas lo hace con una menor disponibilidad de agua, categóricamente”, advirtió Cornejo. En ese sentido, sostuvo que Mendoza trabaja en planes específicos para anticiparse a la escasez, acompañados por legislaciones modernas y una fuerte inversión pública.

El gobernador remarcó que en los últimos años el Departamento General de Irrigación (DGI) duplicó su inversión anual en obras relacionadas con el agua, alcanzando niveles récord. “Hemos pasado de inversiones anuales de 40 millones a casi el doble, y eso es muy relevante”, detalló. También mencionó los avances en la empresa estatal Aguas y Saneamiento Mendoza (Aysam), que actualmente ejecuta la mayor inversión en infraestructura hídrica y de saneamiento de la historia provincial. “Estamos alcanzando uno de los porcentajes más altos del país en cobertura de cloacas en zonas urbanas y aspiramos a lograr el 100% para el final de este mandato”, afirmó.

Planificación hídrica y educación ambiental

Por su parte, el superintendente Sergio Marinelli explicó que esta nueva edición del congreso busca profundizar la planificación hídrica provincial y fortalecer el intercambio con países con larga trayectoria en eficiencia del uso del agua, como España. Recordó que el primer congreso, en 2017, fue el punto de partida para construir una política sostenida de planificación del recurso.

“El lema de esta nueva edición, Un nuevo acuerdo por el agua, busca actualizar la visión colectiva sobre un recurso cuya gestión fue históricamente ejemplar, pero que hoy enfrenta nuevos desafíos”, señaló Marinelli. En ese sentido, explicó que la planificación debe integrar las dimensiones económica, social y ambiental, y atender tanto la disponibilidad como la calidad y la reutilización del agua.

El funcionario adelantó que el programa incluirá tres mesas temáticas principales: Gestión urbana del agua, Agua y economía y Agua y mujer. También se desarrollarán paneles sobre regulación, control, eficiencia, educación, cultura y preservación de la calidad del agua. “Vamos a tocar todos los aspectos que tienen que ver con el agua y rematamos con lo más importante, que es la educación”, subrayó.

Además, habrá ferias y exposiciones abiertas al público, entre ellas Creagua y Reciclar por el agua, y actividades artísticas y educativas como el concurso de cuentos “Las mujeres y el agua en tiempos de cambio climático” y el certamen Ideagua, que convocó a estudiantes secundarios a crear afiches alusivos al congreso. También se proyectará la muestra de cortos “Historias por el agua”, con producciones seleccionadas del festival internacional sobre temática hídrica.

Inversión, modernización y desafíos futuros

El ministro Natalio Mema destacó que desde 2017 Mendoza ha sostenido una política de inversión continua en infraestructura hídrica y sanitaria. “Ocho años después de aquel primer evento, podemos decir que hemos avanzado con más de 200 millones de dólares en obras de agua, tanto para el consumo humano como para el saneamiento”, precisó.

El funcionario agregó que la provincia ya comenzó a trabajar en el reúso del agua tratada como una herramienta clave para multiplicar su aprovechamiento y fortalecer el vínculo entre Irrigación y los operadores locales de agua. Además, valoró la presencia de especialistas y organismos internacionales que aportarán distintas experiencias y modelos de gobernanza del recurso hídrico.

Por último, Mema advirtió sobre el impacto del crecimiento urbano desordenado en la disponibilidad de agua y en la protección del cinturón verde productivo. “Ese es el desafío: contar lo que estamos haciendo, escuchar cómo lo hacen en otros lugares y seguir avanzando en la pregunta que guía nuestra gestión: cómo podemos hacerlo mejor”, concluyó.