Se trata de la ciudad de Bietigheim-Bissingen que trabaja para saber con exactitud cuánta agua existe y se requiere en el departamento.

Tres años atrás la comuna al mando de Gustavo Soto firmó un acuerdo y convenio de cooperación con esta ciudad para delinear acciones bajo el eje ecológico. El que hoy se desarrolla tiene relación con la intención de optimizar el servicio de este recurso potable y escaso.

Proyectando medición del agua.

El equipo alemán (Susanne Greschner – de Relaciones Internacionales- Lucas Reiber -Jefe del Departamento de gas, agua y calor- y Andrei Bauer -Jefe de Construcción y Operación de la misma dependencia) realizan pruebas con un caudalímetro ultrasónico que optimiza el uso y la preservación del recurso.

“En este caso lo que se está haciendo es medir los caudales que tenemos en los distintos puntos y después compararlos con la demanda. Es decir, tenemos que equilibrar esta situación. No me canso de repetirlo, vivimos en un desierto, venimos de doce años de emergencia hídrica, no sólo en Tupungato sino en Mendoza”, destacó el intendente Gusta Soto.

Por su parte, el Jefe del Departamento de Bietigheim- Bissingen, Lucas Reiber explicó parte de la tarea a realizar: “Se trata de un dispositivo ultrasónico que se instala alrededor del tubo por donde pasa el líquido, eso mide la cantidad que pasa en un determinado tiempo. Se sabría con más exactitud el uso y destino, lo que permitiría hacer mediciones con más precisión y generar un consumo consciente”.

El agua como uno de los puntos de relación

La vista para esta tarea relacionada al agua, se enmarca en la Declaración de Intención de Amistad suscripta entre Bietigheim-Bissingen y Tupungato. Acuerdo mediante el cual ambas ciudades establecieron pautas de cooperación, aspirando a mantener y construir contactos oficiales, educativos y de la ciudadanía; intercambiar información y conocimientos técnicos entre las administraciones, asociaciones, empresas y otras instituciones; organizar actividades y encuentros para fomentar el conocimiento recíproco.

Fuente: Prensa Tupungato

Leé también: El sancarlino Cecchi quedó a cargo del ProMendoza