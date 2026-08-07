Agresión frente al colegio Normal de Tunuyán: el acusado y su vínculo amoroso con una funcionaria del Gobierno provincial

La agresión de un adulto contra un adolescente en las inmediaciones de la Escuela Normal de Tunuyán generó repercusiones que trascendieron el episodio ocurrido durante la jornada del martes. Mientras la Justicia avanza para determinar las circunstancias del hecho, también comenzó a conocerse el perfil del hombre señalado y su vínculo con el ámbito educativo y político del Valle de Uco.

El acusado, identificado por sus iniciales como J.R., sería el tío de un estudiante de la institución. Su nombre cobró especial relevancia luego de que un video de la agresión se difundiera en redes sociales y generara una fuerte reacción en la comunidad.

Uno de los aspectos que puso el caso bajo la mirada política es su relación con Fernanda Barkudi, actual delegada regional de la Dirección General de Escuelas (DGE) en el Valle de Uco, quien fue designada para ocupar ese cargo dentro de la estructura educativa provincial.

Según fuentes consultadas, J.R. y Barkudi mantienen una relación de pareja, un vínculo que adquiere particular relevancia por tratarse de un episodio ocurrido dentro del ámbito educativo y que involucró a un estudiante de una escuela de la región.

El episodio frente a la Escuela Normal

El hecho ocurrió durante la mañana del martes y quedó registrado en imágenes que posteriormente fueron difundidas a través de las redes sociales. En ellas se observa al adulto agrediendo físicamente a un adolescente.

Desde la institución educativa se activaron los protocolos correspondientes, se convocó a las familias involucradas y se dispuso continuar con el abordaje mediante el Servicio de Orientación Escolar (SOE).

Además, se realizó una denuncia ante la Fiscalía. Fuentes oficiales indicaron que la causa se encuentra judicializada y bajo secreto de sumario, por lo que no trascendieron detalles sobre las medidas adoptadas.

Respecto del origen de la pelea, distintas fuentes señalaron que la reacción del adulto podría haber estado relacionada con una presunta situación de violencia escolar que habría involucrado al adolescente y a otro estudiante. Sin embargo, esa versión no fue confirmada oficialmente y forma parte de los aspectos que deberán ser establecidos por la investigación.

Su paso por el ámbito político y laboral

J.R. también cuenta con antecedentes de participación en la política departamental. Según fuentes consultadas, se desempeñó como secretario del bloque de Cambia Mendoza en el Honorable Concejo Deliberante de Tunuyán.

Durante ese período, además, habría protagonizado un episodio de violencia con el asesor letrado del cuerpo. De acuerdo con los relatos aportados por fuentes del ámbito local, ambos habrían mantenido una discusión que terminó con amenazas de golpes de puño.

Ese antecedente tampoco forma parte de una información judicial oficial difundida públicamente y fue mencionado por fuentes consultadas en relación con el perfil del hombre señalado en el episodio frente a la escuela.

Actualmente, J.R. desarrolla tareas en el Hospital Scaravelli. Desde el Área de Salud del Valle de Uco aclararon que no pertenece a la planta del Ministerio de Salud. Según explicó Paulo González, su actividad se encuentra vinculada a un ente recaudador que funciona dentro del hospital.

Mientras tanto, la causa por la agresión continúa bajo investigación y el vínculo del acusado con una funcionaria que ocupa un cargo regional dentro de la DGE suma un componente político e institucional a un episodio que ya había generado preocupación en la comunidad educativa de Tunuyán.