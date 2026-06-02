Agravan la acusación contra el único detenido por el crimen de Agostina Vega y ahora lo investigan por femicidio

La investigación por el crimen de Agostina Vega, la adolescente de 14 años hallada muerta en Córdoba tras varios días de intensa búsqueda, dio un giro clave este lunes. El fiscal Raúl Garzón agravó la imputación contra Claudio Gabriel Barrelier, el único detenido en la causa, y ahora lo investiga por el delito de femicidio, una figura que prevé la pena de prisión perpetua.

La novedad fue confirmada por el abogado de la familia de la víctima, Carlos Nayi, quien explicó que hasta ahora Barrelier estaba acusado por privación ilegítima de la libertad. Con el cambio de calificación legal, la causa adquiere una dimensión mucho más grave desde el punto de vista penal.

Según trascendió, la querella además solicitó que se evalúen nuevos agravantes, entre ellos alevosía, ensañamiento e incluso la figura de homicidio transversal, una modalidad que contempla el asesinato de una persona con el objetivo de provocar sufrimiento a un tercero, en este caso la madre de la adolescente.

Qué se sabe del caso

Agostina Vega desapareció el 24 de mayo en la ciudad de Córdoba. Tras varios días de búsqueda, las autoridades encontraron restos humanos en un descampado de la zona de Ampliación Ferreyra y las pericias determinaron que correspondían a la adolescente.

Desde el inicio de la investigación, todas las sospechas recayeron sobre Claudio Gabriel Barrelier, de 33 años, quien había sido una de las últimas personas en tener contacto con la menor. Las cámaras de seguridad, los registros telefónicos y distintas pruebas recolectadas durante los allanamientos fueron consolidando la hipótesis en su contra.

El fiscal Garzón sostuvo que la investigación sigue abierta y no descartó la posible participación de otras personas. Además, remarcó que todavía resta determinar con precisión el móvil del crimen y reconstruir completamente las circunstancias en las que ocurrió el asesinato.

Los resultados preliminares de la autopsia

En paralelo al avance judicial, este lunes se conocieron los primeros datos de la autopsia practicada sobre los restos hallados.

Los estudios forenses determinaron que Agostina fue asesinada entre la noche del sábado y las primeras horas del domingo. Los peritos detectaron además lesiones internas compatibles con un ataque de extrema violencia. También se informó que el estado en el que fueron encontrados los restos obliga a realizar estudios complementarios para establecer con mayor precisión cómo ocurrió el crimen.

Los especialistas indicaron que los informes definitivos serán fundamentales para determinar si la acusación puede sumar nuevos agravantes en las próximas semanas.

Los padres serán querellantes

Otra de las novedades del expediente es que la Justicia admitió a los padres de Agostina como querellantes particulares, lo que les permitirá participar activamente en el proceso judicial y solicitar medidas de prueba.

Mientras tanto, la causa continúa avanzando con nuevas pericias, análisis de evidencia tecnológica y reconstrucciones que buscan esclarecer uno de los casos que más conmoción generó en Córdoba en las últimas semanas.