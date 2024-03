Pasados los momentos de tensión vividos durante la gala de eliminación de este domingo, donde Lisandro Navarro tuvo que despedirse de sus compañeros, Agostina – que había sido salvada por el público. anunció su deseo de abandonar la casa, dada la continuidad de Juliana.

A pesar de los intentos de Santiago Del Moro por calmarla, la participante no pudo contener el llanto y, pasadas las 2 de la madrugada, tomó la decisión de retirarse de la casa por voluntad propia, entre llantos y sin consuelo.

Así fue la SALIDA ATÍPICA DE LICHA en la casa de #GranHermano pic.twitter.com/pqOLWIBM1H — EL LAUCHA (@ElLauchaOkey) March 4, 2024

“Prefiero irme afuera a laburar antes que quedarme con esta loca de mier…”, dijo la oficial de polícia sobre Furia en alusión a lo sucedido en la cena de nominados.

Agostina, que había tomado protagonismo las últimas semanas tuvo una crisis de nervios y no pudo contener el llanto. “No voy a vivir con una mina que me amenaza de muerte. ¡Yo me voy en este momento!”, expresó.

Sin imágenes oficiales, en la gala de este lunes se podrán ver los últimos minutos de Agostina Spinelli como jugadora de Gran Hermano 2023 y se definirá si habrá un reemplazo, como ocurrió con el ingreso de Virginia Demo, cuando salió por la misma vía Carla De Stefano.