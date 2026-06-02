Search
Instagram Facebook Twitter
medio ambiente 2

Agenda verde: los detalles de la feria de emprendedores que organiza un municipio

En el marco del Día Mundial del Ambiente, la propuesta se desarrollará el viernes 5, en el Espacio Verde Luis M. Pescarmona. Habrá stands temáticos y charlas educativas.

En el marco del Día Mundial del Ambiente, la Municipalidad de Godoy Cruz llevará adelante el próximo 5 de junio la Expo Ambiental 2026, una propuesta destinada a promover la educación, la conciencia ecológica y la participación ciudadana en torno al cuidado del entorno. La actividad se desarrollará en el Espacio Verde Luis Menotti Pescarmona y reunirá a instituciones científicas, educativas y ambientales de toda la provincia.

La jornada ofrecerá un espacio de encuentro e intercambio de experiencias donde vecinos, estudiantes y familias podrán acceder a información, proyectos y actividades vinculadas a la sostenibilidad, la conservación de los recursos naturales y la construcción de hábitos responsables.

Uno de los principales atractivos será la participación de organismos de referencia como CONICET, INTA, ISCAMEN y diversas universidades, que presentarán investigaciones, iniciativas y herramientas relacionadas con el desarrollo sostenible y la protección ambiental. A través de stands temáticos, los asistentes podrán conocer de cerca distintas problemáticas ambientales y las acciones que se llevan adelante para abordarlas.

La Expo también contará con una feria de emprendedores verdes, donde se exhibirán y comercializarán productos elaborados bajo criterios de sustentabilidad. Habrá propuestas de marroquinería, indumentaria, decoración, artículos de madera, cerámica, plantas y accesorios, muchos de ellos realizados mediante la reutilización de materiales. La iniciativa busca fortalecer el consumo responsable y visibilizar proyectos locales comprometidos con el ambiente.

A su vez, el evento incluirá foodtrucks, actividades recreativas y propuestas educativas para todas las edades, con el objetivo de combinar aprendizaje y entretenimiento en una jornada pensada para toda la familia.

Como parte de la programación, estará presente el programa Amor Animal, que desarrollará acciones de concientización sobre tenencia responsable y bienestar de perros y gatos.

Con esta nueva edición de la Expo Ambiental, el municipio busca consolidar un espacio de participación y reflexión sobre los desafíos ambientales actuales, promoviendo el compromiso ciudadano y el trabajo conjunto para construir comunidades más sostenibles.

ETIQUETAS:

expo ambientalsostenibilidadrecursos naturalesdesarrollo sosteniblesustentabilidadGodoy CruzambienteConicetemprendedoresiscamenvecinosINTAProtección Ambiental

+ Noticias

Qué municipio radical se apalanca en un importante club para fomentar el turismo

Por: Redacción NDI

JUBILADOS Y PENSIONADOS

PAMI: cómo consultar la cartilla médica y encontrar especialistas en pocos minutos

Por: Violeta Díaz Costa

oportunidad

El Gobierno lanzó una línea de financiamiento para el campo con créditos para camiones y transporte: cómo acceder

Por: María Orozco

Mundial

Una computadora “súperinteligente” anticipó quién se llevaría la copa del mundo este 2026

Por: Redacción NDI

vitivinicultura

Uva: los números volvieron a mostrar caída en la cosecha y sigue la preocupación en el sector

Por: Redacción NDI

operativo

Detuvieron a cuatro sospechosos por robos de nueces en Tupungato

Por: Génesis Sandoval
Instagram Facebook Twitter