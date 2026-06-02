Agenda verde: los detalles de la feria de emprendedores que organiza un municipio

En el marco del Día Mundial del Ambiente, la Municipalidad de Godoy Cruz llevará adelante el próximo 5 de junio la Expo Ambiental 2026, una propuesta destinada a promover la educación, la conciencia ecológica y la participación ciudadana en torno al cuidado del entorno. La actividad se desarrollará en el Espacio Verde Luis Menotti Pescarmona y reunirá a instituciones científicas, educativas y ambientales de toda la provincia.

La jornada ofrecerá un espacio de encuentro e intercambio de experiencias donde vecinos, estudiantes y familias podrán acceder a información, proyectos y actividades vinculadas a la sostenibilidad, la conservación de los recursos naturales y la construcción de hábitos responsables.

Uno de los principales atractivos será la participación de organismos de referencia como CONICET, INTA, ISCAMEN y diversas universidades, que presentarán investigaciones, iniciativas y herramientas relacionadas con el desarrollo sostenible y la protección ambiental. A través de stands temáticos, los asistentes podrán conocer de cerca distintas problemáticas ambientales y las acciones que se llevan adelante para abordarlas.

La Expo también contará con una feria de emprendedores verdes, donde se exhibirán y comercializarán productos elaborados bajo criterios de sustentabilidad. Habrá propuestas de marroquinería, indumentaria, decoración, artículos de madera, cerámica, plantas y accesorios, muchos de ellos realizados mediante la reutilización de materiales. La iniciativa busca fortalecer el consumo responsable y visibilizar proyectos locales comprometidos con el ambiente.

A su vez, el evento incluirá foodtrucks, actividades recreativas y propuestas educativas para todas las edades, con el objetivo de combinar aprendizaje y entretenimiento en una jornada pensada para toda la familia.

Como parte de la programación, estará presente el programa Amor Animal, que desarrollará acciones de concientización sobre tenencia responsable y bienestar de perros y gatos.

Con esta nueva edición de la Expo Ambiental, el municipio busca consolidar un espacio de participación y reflexión sobre los desafíos ambientales actuales, promoviendo el compromiso ciudadano y el trabajo conjunto para construir comunidades más sostenibles.