Agenda recargada: Ulpiano Suárez muestra la gestión de la Ciudad con una batería de medidas

Terminada la Vendimia, arranca el año en Mendoza y la gestión pasa a ser un punto clave a la hora de mostrarse de cara a las elecciones. Si bien es cierto que Ulpiano Suárez difunde y mucho los avances, obras y actividades en la Ciudad, esta semana arrancó con una batería de medidas.

El jefe comunal salió a informar los diferentes cronogramas de tareas que se han confeccionado para concretar el mantenimiento y mejoramiento de forestales, espacios verdes, calles y sectores de barrios del oeste durante marzo.

En lo que respecta a arbolado público, habrá tala en Cuarta Sección, Sexta Sección (calle Bolivia); desrame en calle Las Heras, de Chile a San Martín, Bº Sanidad colegio Maristas, Av. Champagnat, límite de Las Heras hasta rotonda. Y también destoconado en zonas puntuales.

En contra partida, la plantación incluye el arreglo de tutores en diferentes plazas, calles Entre Ríos y Corrientes y también el riego por tanque en barrios del oeste y seccionales.

En los espacios verdes que ya tiene la Ciudad se realizarán tareas de limpieza, riego y mantenimiento en todas las plazas como así también desinfección de juegos infantiles, bancos y papeleros.

Para el caso de la UCIM se hará ejecución de bases para contenedores, ejecución y colocación de biodigestor, sanitarios del personal; en el Paseo Mosconi- Houssay habrá colocación de cubresuelos, mejoramiento con plantas nativas. Y en la Plaza Independencia habrá tareas de mejoramiento en isla de biodiversidad y desinfección.

Por otra parte, se informaron otros operativos en detalle:

Pulverización de verano

10/3 calles : Neuquén, entre Aguado y J. A. Calle. Boulogne Sur Mer, entre Suipacha y A. del Valle. Tabanera, entre Laprida y J. Newbery. Pasaje las Glicinas. Roque Sáenz Peña, entre Paso de los Andes y Alpatacal.

: Neuquén, entre Aguado y J. A. Calle. Boulogne Sur Mer, entre Suipacha y A. del Valle. Tabanera, entre Laprida y J. Newbery. Pasaje las Glicinas. Roque Sáenz Peña, entre Paso de los Andes y Alpatacal. 12/3 calles : Lamadrid, entre Paso de los Andes y Huarpes. Sargento Cabral, entre Rodríguez y M. de Rozas. Paso de los Andes, entre Ortega y Zapata. Granaderos, entre Zapata y Ortega. E. Jofre.

: Lamadrid, entre Paso de los Andes y Huarpes. Sargento Cabral, entre Rodríguez y M. de Rozas. Paso de los Andes, entre Ortega y Zapata. Granaderos, entre Zapata y Ortega. E. Jofre. 13/3 calles: Montecaseros, entre Buenos Aires y Beltrán. J. F. Moreno, entre Urquiza y Corrientes. Entre Ríos, entre Montecaseros y R. Videla. Salta, entre Maipú y Chacabuco.

Desinfección nocturna

-10/3 calles: Perú, entre Pellegrini y Suipacha (Club Pacífico). Pellegrini, entre Belgrano y Perú. El Parral completo. Coronel Plaza, entre Mitre y P. Mendocinas. Chile y Coronel Plaza. Mazza, entre Mitre y Chile.

Operativo MIP

-10/3 calle: Aristóbulo del Valle.

Saneamiento

Hasta el 13/3: desinsectación en dependencias municipales y en domicilios de los barrios del oeste. Abordaje dengue.

Desde la comuna de Ciudad solicitan a los vecinos de las zonas donde se realizan estos trabajos que, durante la desinfección, mantengan sus ventanas y puertas cerradas como así también guarden bebederos y comederos de las mascotas.

Si las condiciones climáticas son adversas (viento o lluvia) los trabajos se reprogramarán. En tanto, informaron que los fines de semana y feriados se trabaja habitualmente con guardias de pedido de tareas en el arbolado y en los espacios verdes. Se comunicará el día previo los cortes de calles y despejes requeridos.

Trabajos de bacheo

Bacheo frío

● Día 10/3 trabajos en B° San Martín, Manzana D Casa 14.

● Día 11/3 trabajos sobre calle J.F. Moreno al 1762 y 1750.

●Día 12/3 trabajos sobre intersección de calles Los Fundadores y Av. Los libertadores (B° La Favorita).

● Día 13/3 trabajos sobre calle El Libertador (Raúl Alfonsín) 1600 (B° La Favorita).

● Día 14/3 trabajos a designar.

Bacheo frío

● Día 10/3 trabajos sobre calle Dr. Favaloro al 1780 y 1762.

● Día 11/3 trabajos sobre calle Schestakow al 3130 y 2890.

● Día 12/3 trabajos sobre calle Dr. Carrillo 2711.

● Día 13/3 trabajos sobre calle Jujuy al 157.

● Día 14/3 trabajos a designar.

Bacheo frío

Reclamos recibidos por redes sociales

● Recorrido de reclamos tomados en APP Muni Digital.

Operativos 360 de higiene urbana intensa

Hasta el 13/3 se concretarán en el barrio La Favorita, en el sector comprendido desde calle Pablo Neruda hasta La Ripiera y desde Av. Libertador hasta calle 20 de Junio. Allí, se realizará la limpieza de acequias, levantamiento de remanentes y escombros, barrido de calles manual y mecánico y desmalezado.

Cabe finalmente indicar, que todos estos Itinerarios están sujetos a modificaciones por razones climáticas o trabajos de urgencia.