Agenda recargada: Cornejo recibe a Santilli y a cuatro gobernadores

El gobernador Alfredo Cornejo tendrá una intensa agenda institucional y económica este viernes en Mendoza, con la visita del ministro del Interior de la Nación, Diego Santilli, y la coincidencia con un encuentro clave para el desarrollo minero.

La visita de Santilli se da en el marco de una reunión de la “Mesa del Cobre”, un espacio de coordinación interprovincial que busca impulsar inversiones en el sector minero del país.

Gobernadores presentes: Además de Cornejo, participan Marcelo Orrego ( San Juan ), Gustavo Sáenz ( Salta ), Raúl Jalil ( La Rioja ) y Carlos Sadir ( Jujuy ).

), Gustavo Sáenz ( ), Raúl Jalil ( ) y Carlos Sadir ( ). Organización : El encuentro del sector extractivista es organizado conjuntamente por el Gobierno provincial e Impulsa Mendoza.

El encuentro del sector extractivista es organizado conjuntamente por el Gobierno provincial e Impulsa Mendoza. Sede: Tendrá lugar en la Bolsa de Comercio.

Este evento subraya el interés compartido entre la provincia y la Nación en promover la minería sostenible como un motor de desarrollo económico.

En paralelo a la agenda de Santilli, el gobernador Cornejo anunció que el ministro Federico Sturzenegger, figura central en la planificación de las reformas estructurales del Gobierno nacional, mantendrá reuniones estratégicas con referentes del sector vitivinícola mendocino.

El objetivo principal es analizar medidas de desregulación específicas y discutir las reformas en estudio para la actividad.

Cornejo enfatizó que estas “instancias de diálogo” son fundamentales para “fortalecer la articulación federal” y coordinar políticas estratégicas entre el Gobierno nacional y las provincias.

En torno a esto el mandatario resaltó la estrecha colaboración de la provincia con la Nación para encontrar soluciones a los desafíos macroeconómicos y estructurales vitales para Mendoza.

Subrayó la necesidad de que la economía mendocina cuente con:

Baja inflación

Estabilidad macroeconómica

Reglas claras que proporcionen previsibilidad para que los sectores productivos y las pymes puedan “invertir y crecer” con confianza.

Cornejo recordó la participación activa de Mendoza en el análisis de las reformas nacionales a través de su rol como representante provincial en el Consejo de Mayo. Insistió en que, más allá de las diferencias partidarias, existe una “agenda común” enfocada en “ordenar la economía” y sostener un modelo de desarrollo de largo plazo.