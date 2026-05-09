Agenda en el sur: Cornejo inauguró obras en rutas y entregó casas antes de la paella radical

La comitiva radical partió al sur mendocino para participar de la Fiesta Nacional de la Ganadería, pero la noche anterior al almuerzo político, tiene lugar la paella radical. Por eso desde la mañana los funcionarios están con agendas oficiales, una excusa para quedarse en el sur y no abandonar tan temprano la oficina.

El gobernador Alfredo Cornejo partió por la para participar de una serie de actividades, todas inauguraciones o entrega de casas. Obra pública al 100%, marcando esa con el gobierno libertario.

La primera parada fue en Real del Padre: la primera obra ejecutada con financiamiento del Fondo del Resarcimiento. La actividad contó además con la participación de la subsecretaria de Infraestructura y Desarrollo Territorial, Marite Badui, y del administrador general de la Dirección Provincial de Vialidad, Osvaldo Romagnoli.

La obra corresponde a la reconstrucción integral de la Ruta Provincial 171, que junto con la RP 153 conforma el corredor vial, logístico, comercial y productivo Este-Sur. Se trata de una conexión estratégica para la actividad económica y la conectividad de los departamentos de General Alvear, San Rafael y Malargüe con la Ruta Nacional 7, en el departamento de Santa Rosa.

Después participó de la entrega de 38 viviendas correspondientes al barrio Alimentación II, en General Alvear. El acto, según comunicó el Gobierno, “reafirma la política habitacional que impulsa el Gobierno de Mendoza para seguir ampliando el acceso a la casa propia en toda la provincia”.

Cornejo destacó el esfuerzo sostenido que realiza la Provincia para sostener la obra pública y la política habitacional en un contexto económico complejo. Afirmó que todas las semanas “estamos entregando viviendas en distintos puntos de Mendoza”.

“Sabemos que todavía no alcanza para cubrir toda la demanda existente, porque hoy acceder a la vivienda propia es muy difícil para las familias trabajadoras, pero también sabemos que hay un Estado provincial que sigue presente y que continúa invirtiendo para dar respuestas concretas”, sostuvo.