Agenda cultural: propuestas para disfrutar el fin de semana en Mendoza

La Subsecretaría de Cultura convoca a participar, desde el jueves 16 hasta el domingo 19 de abril, de distintas actividades que incluyen música, artes visuales, teatro y otras expresiones artísticas en múltiples espacios culturales. A continuación, el detalle completo de la agenda:





Jueves 16

20.30 h. Música. El rock de la buena leche

La Subsecretaría de Cultura —dependiente del Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y DGE—, junto al Banco de Alimentos de Mendoza, invitan a participar de este festival que reúne música y solidaridad. Tendrá dos funciones: jueves 16 y miércoles 22 de abril.

Lo recaudado será destinado al Banco de Alimentos de Mendoza, para fortalecer su tarea de asistencia a organizaciones sociales de la provincia.

Participarán el jueves 16: Néctar 02, Toby Deltin y La Ilíada de Pope, con el cierre a cargo de Los Pericos.

En tanto, el miércoles 22 es el turno de: Aluhé, Bruno Pinto y Setas, mientras que el cierre estará a cargo de La Portuaria.

Entradas: el acceso es mixto: $5.000 más una caja de leche en polvo de 800 gramos.

Para el espectáculo del jueves 16, las entradas podrán adquirirse únicamente en la boletería del Teatro Independencia:

Lunes 13 y martes 14, de 10 a 15.30.

Jueves 16 (día del recital), de 17.30 a 21.

Teatro Independencia (Chile 1184, Ciudad de Mendoza)

Viernes 17

De 16 a 19H. Danza. Taller de tango y milonga

El taller es gratuito y está destinado a jóvenes y adultos, sin límite de edad. Las personas interesadas deberán inscribirse de manera presencial en la biblioteca, en el horario del taller. Cabe destacar que la actividad cuenta con cupos limitados.

Biblioteca Pública General San Martín (Av. San Martín 1843, Ciudad de Mendoza)

21H. Música. Concierto de Abono 2 – Temporada 2026 – Orquesta Filarmónica de Mendoza

Abono 2 – Rusia: Relámpagos del Este

Serguéi Prokófiev: Teniente Kijé, Op. 60.

Suite Reinhold Glière: Concierto para soprano de coloratura, Op. 82

Serguéi Rajmáninov: Vocalise, Op. 34 Nº 14

Piotr Ilich Chaikovsky: Marcha Eslava, Op. 31

Nikolái Rimski-Kórsakov: Suite Mlada

Director: M° Cesar Ivan Lara

Solista invitada: Griselda López, soprano

Entradas por www.entradaweb.com

Teatro Independencia (Chile y Espejo, Ciudad de Mendoza)

Sábado 18

10 a 12H. Taller de producción fotográfica «Fine Art»

Dictado por el grupo Clickarte integrado por Susy Gudiño (fotografía creativa) junto a Mario Herrera (cineasta) y Víctor Pérez Grassi (técnica fotográfica).

Fechas:

Sábados 18 y 25 de abril – 09 y 16 de mayo

Entrada gratuita, por orden de llegada, sin inscripción previa.

20.30H. Música. Cantares cercanos

Un encuentro alrededor de la canción, en el que se reúnen artistas locales que comparten una mirada sobre la música, ya sea desde lo poético, lo estilístico y/o lo estético, compartiendo además la autogestión. La primera edición se realizó en 2022 y contó con la participación de Analía Garcetti, Eli Domínguez, Emanuel Johnson y Ary Rodríguez & Los Ambulantes.

Entrada anticipada (hasta el 17/04 inclusive): $10.000 / Entrada general: $15.000 por www.entradaweb.com

Espacio Cultural Julio Le Parc – Sala Ernesto Suárez (Mitre y Godoy Cruz, Guaymallén)

Domingo 19

20H. Música. Sinfónico-coral: Misa criolla y cantata sudamericana

El concierto es un homenaje a Ariel Ramírez (1921–2010), uno de los máximos exponentes de la música argentina en el mundo. Su Misa Criolla (1964), concebida en el contexto del Concilio Vaticano II, es la obra argentina más reconocida de la historia, descripta como “de importancia religiosa universal”. El programa se completa con una selección de la Cantata Sudamericana (1971), con canciones cuidadosamente seleccionadas para generar un diálogo entre ambas obras.

ORQUESTA CON BRIO

Cantantes invitadas:

•⁠ ⁠Gabriela Fernández

•⁠ ⁠Pamela Garro

Coros invitados:

•⁠ ⁠Coro de la Legislatura de Mendoza

•⁠ ⁠Coral Bonarda

•⁠ ⁠La Jabonería de Vieytes

Dirección artística:

Pancho Rivera Salopek

Carlos Méndez

Producción general:

Leonardo Producciones

Primera preventa: $20.000 (hasta agotar stock) / Entrada general: $25.000 (hasta el 18/04 inclusive) / Taquilla: $30.000 por www.entradaweb.com

Teatro Independencia