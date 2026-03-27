Agenda cultural: estos son los recomendados del fin de semana

La Subsecretaría de Cultura invita a mendocinos y turistas a disfrutar de un fin de semana con una gran agenda de actividades culturales. La programación incluye propuestas de música y teatro en distintos espacios culturales, con opciones pensadas para públicos de todas las edades y con un amplio repertorio de estilos y formatos.

Estos son los recomendados para el fin de semana:

Sábado 28 de marzo

21 h. Música. Spinetta en el Aire. Ella También + Leo Sujatovich.

Spinetta en el Aire propone un recorrido por las distintas etapas creativas del artista, desde sus emblemáticas bandas —Almendra, Pescado Rabioso, Invisible, Spinetta Jade y Los Socios del Desierto— hasta su obra solista. El repertorio incluirá composiciones como Alma de diamante, Seguir viviendo sin tu amor y Durazno sangrando, entre otras piezas fundamentales del cancionero nacional.

El show incluirá una puesta escénica original, con intervenciones en vivo del periodista mendocino Marcelo Piatti. También estarán presentes Javier Rodríguez, Darío Ghisaura y Mark Young, acompañando con su impronta este homenaje.

Entrada general: $30.000 por www.entradaweb.com

Teatro Independencia, Chile y Espejo, Ciudad de Mendoza.

21 h. XXIII Encuentro Internacional Teatro×LaMemoria

La nostalgia del sátiro, de Antonio Usuga y Jhoan Manuel Ospina. Dirección: Jhoan Manuel Ospina (Colombia).

B + M Manuel Belgrano, Antonio Tomba 54, Godoy Cruz.

Domingo 29 de marzo

20.30 h. Teatro. Elogio al amor

Teatro de la unicidad Halaken presenta Elogio al amor, obra inspirada en El banquete, de Platón. Dirección: Martín Neglia.

La escena se abre como un festín de ideas, donde amigos se reúnen para celebrar la victoria de Agatón en un concurso de tragedias. Entre brindis y discursos, Sócrates y sus amigos exploran el misterio del amor (Eros), cada uno ofreciendo su propia visión de este dios caprichoso. ¿La noche será un juego de ingenio o una búsqueda de la verdad?

Teatro de la unicidad Halaken presenta «Elogio al amor», obra inspirada en «El banquete», de Platón. Dirección: Martín Neglia.

La escena se abre como un festín de ideas, donde amigos se reúnen para celebrar la victoria de Agatón en un concurso de tragedias. Entre brindis y discursos, Sócrates y sus amigos exploran el misterio del amor (Eros), cada uno ofreciendo su propia visión de este dios caprichoso. ¿La noche será un juego de ingenio o una búsqueda de la v

Entrada General: $8.000 por www.entradaweb.com

Espacio Cultural Julio Le Parc | Sala Ernesto Suárez, Mitre y Godoy Cruz, Guaymallén.

21h, Música. Compositores Mendocinos Sinfónico – Volumen II

Apertura de la Cuarta Temporada de la Orquesta Pianoforte

La Orquesta Pianoforte abre su cuarta temporada con la segunda edición de Compositores Mendocinos Sinfónico, un concierto que vuelve a reunir a compositores mendocinos con el formato sinfónico.

Luego de una primera edición completamente exitosa, volvemos a hacer posible que artistas de la escena local presenten una de sus canciones en versiones orquestales especialmente realizadas para este proyecto, llevando sus obras a un nuevo nivel sonoro.

Reconocida por su excelencia, versatilidad y mirada contemporánea, la Orquesta Pianoforte consolida con este volumen su compromiso con la innovación, la identidad cultural y la puesta en valor de la creación local, en un concierto que promete emoción, excelencia artística y una profunda conexión con la música mendocina.

Entrada Anticipada: $15.000 / Entrada General: $20.000 por www.entradaweb.com

Teatro Independencia, Chile y Espejo, Ciudad de Mendoza.

21h. XXIII Encuentro Internacional Teatro × LaMemoria

Estreno Señales de Humo, de Emilio Ferrero.

Dirección: Grupo La Resistencia Teatro.

B + M Manuel Belgrano, Antonio Tomba 54, Godoy Cruz.