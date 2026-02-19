Afirman que Antonela Roccuzzo engañó a Lionel Messi: ¿se separan?

En las últimas horas, el mundo del fútbol y del corazón se vio sacudido por una fuerte versión que involucra directamente a Antonela Roccuzzo y Lionel Messi. Según trascendió, una predicción realizada por Mhoni Vidente instaló el rumor de una supuesta separación inminente.

El revuelo comenzó a partir de un video que circula en las redes, donde la vidente lanzó una frase que rápidamente se viralizó. “El que se nos divorcia es el Messi”, afirmó, anticipando un final inesperado para una de las relaciones más estables del ambiente deportivo.

Cabe recordar que Messi y Antonela están juntos casi desde la infancia y, con el paso del tiempo, consolidaron una familia con tres hijos. Desde hace años viven alejados del escándalo mediático y suelen mostrarse en redes sociales con un perfil reservado, priorizando la tranquilidad y el bajo perfil, lo que hace que cualquier rumor de crisis genere un fuerte impacto.

Sin embargo, Mhoni Vidente no se limitó a hablar de una separación, sino que sumó detalles explosivos que alimentaron aún más la polémica. Según se indicó, más allá de la predicción, la información habría trascendido a través de una allegada de Antonela: “El amor se acabo”. Ese comentario fue interpretado como una señal de desgaste y tensión en la relación.

Pero los dichos no terminaron ahí. La astróloga sostuvo que Antonela “está saliendo con alguien más”, lo que instaló de lleno la versión de una supuesta infidelidad. Al mismo tiempo, también aseguró que el propio Messi “anda con una Argentina”, dando a entender que ambos estarían vinculados sentimentalmente con terceras personas y que la relación podría estar atravesando su peor momento.

La noticia golpeó a los seguidores del astro argentino, que no tardaron en reaccionar en redes sociales. Aun así, en paralelo surgió otro rumor que contradice el escenario de ruptura: la versión de que la pareja estaría en la búsqueda de su primera hija mujer, lo que para muchos sería una señal de que el vínculo continúa firme.

Por el momento, ni Messi ni Antonela hicieron declaraciones públicas sobre estas versiones. Sin embargo, la predicción de Mhoni Vidente volvió a encender las alarmas y dejó instalada una pregunta que preocupa a miles de fanáticos: ¿la separación está realmente por explotar o se trata solo de una falsa alarma?