AFA le abrió un expediente a Estudiantes por “darle la espalda” a Rosario Central

El árbitro Pablo Dóvalo elevó un informe a la AFA tras el polémico pasillo de protesta que los jugadores de Estudiantes realizaron antes del partido ante Rosario Central en Arroyito. La acción, podría derivar en sanciones disciplinarias.
En diálogo con la prensa luego del gran triunfo de Estudiantes, Dóvalo explicó: “Me informaron un protocolo y el protocolo no se cumplió, por lo que tuve que informarlo”. El juez añadió que “me dieron instrucciones de que el pasillo tenía que ser de una manera. Al observarlo, no vi que haya sido de esa manera. Lo informaré y, después, las decisiones no pasan por mí”.
La publicación del Tribunal de Disciplina de AFA
El Tribunal de Disciplina de AFA ya recibió el informe y publicó un boletín este mismo lunes por “motivo del comportamiento asumido por el plantel del Club Estudiantes de La Plata antes del inicio del encuentro disputado el día 23 de noviembre de 2025 frente al Club Atlético Rosario Central, en relación con el protocolo de homenaje previsto en las resoluciones de la Asociación y que han sido publicadas por Boletín Oficial”.
Lo expuesto remite al Boletín N°6625 del Comité Ejecutivo de AFA, publicado el pasado febrero, donde se resuelve la instauración del denominado “pasillo de reconocimiento” para los campeones.
La circular, publicada en el sitio oficial de AFA y viralizada este mismo lunes, avisa que “Quienes integren el pasillo deberán permanecer en su lugar, mirando a los jugadores que transitan, sin realizar movimientos o conductas que alteren el desarrollo normal del protocolo”.
El Tribunal de Disciplina le dio 48 horas al capitán de Estudiantes, Santiago Núñez, y al resto de los futbolistas que participaron del pasillo para realizar su descargo.
El equipo platense, ya clasificado a los cuartos de final de la Copa Clausura 2025, enfrentará a Central Córdoba en la próxima instancia. Sin embargo, el desarrollo de la semana podría verse marcado por el anuncio de sanciones a sus jugadores.