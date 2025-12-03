AFA confirmó quiénes serán los árbitros de las semifinales del Torneo Clausura 2025

Cada vez falta menos para que concluya el Torneo Clausura 2025. Con sólo cuatro equipos todavía en carrera por el título de campeón, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó este miércoles a los árbitros encargados de impartir justicia en los cruces que tendrán como protagonistas a Boca, Racing, Gimnasia La Plata y Estudiantes de La Plata.

La primera semifinal se disputará el próximo domingo 7 de diciembre a las 19 horas, y la jugarán Boca y Racing en La Bombonera. Para este duelo crucial, el árbitro asignado es Darío Herrera, quien viene de dirigir la final de la Copa Libertadores en la que Flamengo venció a Palmeiras. Herrera estará acompañado por Cristian Navarro como asistente 1, Sebastián Raineri como asistente 2 y Sebastián Martínez como cuarto árbitro. Por su parte, en el VAR estará Silvio Trucco, mientras que Fabrizio Llobet cumplirá funciones de AVAR.

La otra semifinal tendrá todos los condimentos posibles: por un boleto a la gran final se verán las caras Gimnasia La Plata y Estudiantes de La Plata, en lo que será una nueva edición del clásico platense. Para este picante duelo entre triperos y pincharratas fue designado como juez principal Facundo Tello, quien compartirá cuerpo arbitral con Pablo Acevedo como asistente 1, Diego Bonfá como asistente 2 y Sebastián Zunino como cuarto árbitro. En el VAR estará Lucas Novelli y el AVAR será Gastón Suárez.

El gran ausente en las designaciones fue Nicolás Ramírez, quien en el último tiempo se ha convertido en el árbitro predilecto para las grandes citas a nivel nacional. Debido a que no fue designado para ninguna de las dos llaves de semifinales, no sería de extrañar que sea el nombre apuntado para llevar las riendas de la gran final, que se disputará el sábado 13 de diciembre en el estadio Madre de Ciudades, en Santiago del Estero.