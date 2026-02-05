AFA confirmó dónde será su base durante el Mundial: los motivos de la elección

Cada vez falta menos para que dé inicio el evento futbolero que paraliza a todo el planeta, el Mundial. En esta ocasión, la competición tendrá la particularidad de que se desarrollará por primera vez en tres países distintos: Estados Unidos, México y Canadá.

Ante la complejidad que implican para la logísitica de las selecciones las enormes distancias entre las distintas sedes, las asociaciones se apresuraron para asegurarse las mejores plazas para que los distintos planteles hagan base.

En ese sentido, desde la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmaron este miércoles que el seleccionado comandado por Lionel Scaloni fijará su base operativa en Kansas City.

Según lo informado por AFA, la elección se concretó tras varios viajes de inspección encabezados por el preparador físico Luis Martín, el preparador físico alterno Juan Tamone y los administrativos Daniel Cabrera y Alberto Pernas. “Luego de un informe final detallado, se llegó a la conclusión de que Kansas City es el sitio ideal para afrontar la competencia”, señalaron desde la entidad presidida por Claudio Chiqui Tapia.

Cabe recordar que Argentina integrará el Grupo J junto a Argelia, Austria y Jordania, y disputará dos de los tres partidos de la primera ronda en Kansas City: el debut ante Argelia y el cierre del grupo frente a Jordania. El restante encuentro, correspondiente a la segunda fecha, se jugará en Dallas ante Austria.

Desde la AFA explicaron que la elección se basó principalmente en las distancias entre ciudades y las comodidades para la delegación, situaciones que serán de vital importancia para reducir el desgaste físico entre partidos.

Kansas City está ubicada en el Medio Oeste de Estados Unidos, cerca del centro geográfico del país, en la confluencia de los ríos Misuri y Kansas. Además, presenta un clima de transición entre subtropical húmedo y continental húmedo, con veranos calurosos, un aspecto que también fue evaluado en los informes técnicos.

Kansas City es un punto estratégico para evitar grandes traslados entre partidos.

El cronograma de Argentina en la fase de grupos