AFA anunció que Mercado Libre es el nuevo Naming Sponsor de la Liga Profesional

Este viernes, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) anunció en el predio que tiene en Ezeiza un nuevo convenio para que la Liga Profesional pase a tener como Naming Sponsor a Mercado Libre.
“Es un orgullo anunciar en el día de hoy a Mercado Libre como Naming Sponsor de la Liga Profesional. Continuar incorporando marcas de primer nivel ha sido un gran objetivo trazado desde el inicio de la gestión. Desarrollamos de esta manera, vínculos con compañías que confían en nuestro proyecto de alcance federal. A través de este acuerdo con Mercado Libre, la Liga Profesional Argentina continúa en un sendero de expansión y proyectamos con ellos un vínculo duradero“, expresó Claudio Tapia, presidente de AFA.
Según comunicó AFA, el convenio abarca a los torneos de las temporadas 2026 y 2027. Debido al acuerdo de patrocinio, las competiciones de la máxima categoría antepondrán el nombre de la compañía e-commerce, en reemplazo a la casa de apuestas Betano.
“Mercado Libre, la compañía líder de comercio electrónico y servicios financieros con más de 26 años de trayectoria y una fuerte presencia y preferencia en toda Latinoamérica, potenciará sus planes de marketing y comunicación junto a la Liga Profesional para construir una conexión emocional y federal con el deporte que mayor pasión genera“, informaron desde AFA.
Por su parte, Juan Lavista -Vicepresidente de Marketing de Mercado Libre- afirmó que “el fútbol es parte de nuestra identidad y una de las pasiones que más nos une como argentinos. Con esta alianza queremos celebrar esa conexión llevando nuestra impronta a la cancha a través de experiencias, comunicación y activaciones únicas y acercarnos aún más a nuestros usuarios“.
Según se detalló, Mercado Libre realizará sorteos de entradas y premios a los usuarios de la plataforma de comercio electrónico.