Aerolíneas Leo Messi: con dos goles, el Diez encaminó el primer triunfo de Inter Miami en los playoffs de la MLS

El andar goleador de Lionel Messi no se detiene. Este viernes, la Pulga convirtió dos goles en el triunfo por 3 a 1 de Inter Miami sobre Nashville, en lo que marcó el inicio de su serie de playoffs en la MLS.

En el inicio de los playoffs, las Garzas recibían a Nashville, quien casualmente fue su último rival en la fase regular de la competición hace una semana, encuentro que terminó con victoria de los rosas por 5 a 3.

Antes del inicio del partido, el Capitán de la Selección argentina recibió la bota de oro por haberse consagrado como goleador de la fase regular de la MLS. Como a lo largo de toda su carrera, sus números fueron estratosféricos: convirtió 29 goles en 28 partidos para encabezar la tabla de anotaciones.

En un partido que comenzó de menos a más, Nashville comenzó a inquietar al equipo dirigido por Javier Mascherano, el cual cometía errores que generaban peligro en el arco defendido por Rocco Ríos Novo. Cuando peor estaba Inter Miami, apareció Messi para desnivelar el marcador: a los 19′ el Diez anotó de palomita tras un centro preciso de Luis Suárez.

A partir del gol, las Garzas manejaron los tiempos del partido e hicieron méritos para ampliar el marcador en el primer tiempo. Sin embargo, el segundo tanto recién llegaría en el complemento, cuando a los 62′, Tadeo Allende -también de cabeza- convirtió el 2 a 0.

Con la necesidad de ir a buscar un gol que los ponga en partido, los visitantes fueron con todo al ataque, dejando espacios en defensa que hacían que cada réplica local tuviera peligro de gol.

Cuando el partido estaba transitando el tiempo agregado, nuevamente apareció Messi: a los 96′ la Pulga aprovechó un grosero error del arquero visitante -que dejó un rebote en el área chica- para anotar el tercer gol en lo que parecía ser un definitivo 3 a 0.

Sin embargo, en la última jugada del partido, apareció Mukhtar para anotar un gran tiro libre, que sólo sirvió para decorar el resultado.

Cabe resaltar que el formato de playoffs de la MLS es similar al de la NBA: se juegan series al mejor de tres partidos, por lo que se requiere ganar dos partidos -sin contemplar la cantidad de goles a favor- para pasar de ronda. En caso de que un juego termine en empate, el ganador se define con una tanda de penales.

De este modo, el equipo de Messi dio el primer paso para clasificar a la siguiente ronda. El segundo juego será el sábado 1 de noviembre, en el que Inter Miami buscará un triunfo para sentenciar la serie.