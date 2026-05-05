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Aerolíneas Argentinas elimina el equipaje gratis: cuánto costará viajar con carry on

La eliminación del equipaje de mano gratuito marca un giro en la política comercial de la aerolínea estatal y obliga a los pasajeros a recalcular el costo real de viajar.

Aerolíneas Argentinas modificó su esquema tarifario y eliminó el equipaje de mano gratuito en sus tarifas más económicas para vuelos dentro del país. A partir de ahora, quienes compren los pasajes más baratos deberán pagar un adicional si quieren viajar con carry on.

Qué cambia con la nueva medida

La decisión afecta principalmente a las tarifas “Promo” y “Base”, que ya no incluyen la clásica valija de cabina de hasta 8 kilos. En su lugar, el pasaje solo contempla un artículo personal pequeño —como una mochila o bolso— de hasta 3 kilos, que debe ubicarse debajo del asiento.

El cambio comenzó a regir para nuevas compras desde principios de mayo y no impacta en los pasajes adquiridos previamente. Tampoco alcanza a los vuelos internacionales, donde se mantienen las condiciones actuales.

Cuánto costará llevar carry on

Para quienes necesiten sumar equipaje de mano, el nuevo esquema establece un costo adicional que arranca en los $42.350 por tramo para una valija de hasta 8 kilos.

Esto implica que, en un viaje de ida y vuelta, el costo extra puede superar los $80.000 solo por llevar carry on, lo que encarece significativamente el precio final del pasaje si no se contempla al momento de la compra.

Cómo quedan las tarifas

Con este cambio, Aerolíneas Argentinas profundiza un modelo similar al de las aerolíneas low cost: cada servicio se paga por separado.

  • Tarifas más económicas (Promo y Base): solo incluyen un artículo personal de hasta 3 kg.
  • Tarifas superiores (Plus, Flex y otras): mantienen el carry on sin costo adicional.

El objetivo detrás de la decisión

Desde la compañía explicaron que la medida apunta a mejorar la competitividad frente a las low cost, que ya aplican este sistema de “tarifas desagregadas”, donde el pasajero paga únicamente por los servicios que utiliza.

En ese contexto, el nuevo esquema busca ofrecer precios iniciales más bajos, aunque con menos servicios incluidos, dejando en manos del usuario la decisión final sobre el equipaje y otros adicionales.

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