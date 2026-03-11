Aerolíneas Argentinas aplicará un recargo en los pasajes por los aumentos en el combustible: ¿de cuánto?

Aerolíneas Argentinas anunció que aplicará de manera temporal un recargo en el precio de sus pasajes debido al fuerte aumento del petróleo y del combustible

Con las tensiones en Medio Oriente como trasfondo, Aerolíneas Argentinas anunció que aplicará -de manera temporal- un recargo en el precio de sus pasajes debido al fuerte aumento del petróleo y del combustible. De acuerdo a lo comunicado por la compañía, la medida alcanzará tanto a vuelos de cabotaje como internacionales.

Según indicaron desde la aerolínea de bandera, la decisión se adoptó tras los movimientos recientes en el valor del barril de crudo y el consecuente incremento del jet fuel utilizado en la aviación comercial. En ese contexto, se aplicará un cargo adicional en los tickets que variará según el tipo de vuelo y el destino. La medida tiene como objetivo compensar el impacto del encarecimiento del combustible en la estructura de costos de la empresa.

De este modo, en los vuelos dentro del país, el recargo será de $7.500 por tramo, mientras que en los servicios regionales e internacionales el adicional oscilará entre 10 y 50 dólares por tramo.

Desde la empresa explicaron que se trata de una medida habitual en el sector cuando se producen aumentos abruptos en los costos de combustible, y que el ajuste se irá revisando de acuerdo con la evolución de los precios del mercado energético.

Hay que resaltar que Aerolíneas Argentinas no es la única empresa que adoptó este tipo de medida: compañías como Qantas, Air India, Scandinavian Airlines y Cathay Pacific. Otras como Thai Airways también están evaluando la posibilidad de aplicar incrementos temporales.

Cabe resaltar que el incremento del combustible de aviación responde a la fuerte suba que registró el petróleo en las últimas semanas, impulsada por las tensiones geopolíticas en Medio Oriente y los problemas en el suministro energético. Antes de la escalada del conflicto, el barril de combustible para aviones se ubicaba en torno a los 85 o 90 dólares, pero en los últimos días llegó a valores de entre 150 y 200 dólares.