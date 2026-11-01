Advierten por posibles tormentas y granizo en el Valle de Uco durante este domingo: a qué hora comienzan

El pronóstico meteorológico para este domingo 1 de noviembre anticipa la posibilidad de tormentas en distintos sectores de Mendoza, incluido el Valle de Uco. De acuerdo con el reporte de la Dirección de Contingencias Climáticas y AEMSA, los fenómenos podrían desarrollarse desde las 16, con desplazamiento desde el Sur hacia el Este provincial y posibilidad de caída de granizo.

Si bien los sectores Sur y Este de Mendoza concentrarían las tormentas de mayor continuidad y extensión, no se descarta que la inestabilidad avance sobre Tunuyán, Tupungato y San Carlos. Entre las zonas con mayor probabilidad de precipitaciones también figuran Lavalle, Las Heras, General Alvear y San Rafael, donde se esperan fenómenos de intensidad moderada a fuerte.

En cuanto a las condiciones generales, se prevé una mañana con cielo despejado en buena parte del llano mendocino, aunque el Valle de Uco podría presentar nubosidad parcial desde las primeras horas del día. Además, se espera viento sur débil desde el mediodía y hasta las 22, mientras que en Malargüe podría registrarse viento Zonda débil entre las 14 y las 20.

La temperatura máxima promedio provincial rondará los 25 a 26°C, con mínimas cercanas a los 14°C en la mayor parte de Mendoza. Las autoridades meteorológicas recomiendan mantenerse atentos a las actualizaciones del pronóstico ante posibles cambios en la evolución de las tormentas.