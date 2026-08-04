Advierten por la pérdida de competitividad del vino y fijan nuevos precios de referencia para julio

La situación del vino argentino en los mercados internacionales, la pérdida de competitividad frente a otros países productores y el impacto de los acuerdos comerciales fueron algunos de los ejes de una nueva reunión de la Comisión del Precio del Vino, realizada en la Bolsa de Comercio de Mendoza.

Del encuentro participaron productores, corredores, representantes del sector vitivinícola y, como invitado especial, el gerente de la Cámara Argentina de Vino a Granel, Juan Manuel Palomo, quien expuso sobre la actualidad del mercado internacional del vino a granel.

Durante su presentación, Palomo sostuvo que este segmento no compite con el vino fraccionado, sino que constituye un mercado complementario, y señaló que Chile y Australia continúan siendo los principales referentes del hemisferio sur. Según explicó, el precio internacional del litro de vino a granel oscila actualmente entre los 40 y los 80 centavos de dólar, mientras que las exportaciones argentinas muestran una leve recuperación.

Sin embargo, el contraste con Chile sigue siendo significativo. Mientras el país vecino exporta alrededor de 30 millones de litros mensuales gracias a una amplia red de acuerdos comerciales, reintegros a la exportación y menores costos logísticos, Argentina continúa enfrentando mayores dificultades para competir en ese segmento. Además, el Malbec concentra cerca del 85% de las exportaciones varietales nacionales, seguido por el Torrontés Riojano y el Pinot Gris.

Durante el intercambio también surgió preocupación por el precio que alcanza el vino mendocino en el exterior. Según coincidieron los participantes, incluso etiquetas de alta calidad se comercializan por debajo de valores considerados competitivos, una situación que repercute sobre toda la cadena productiva.

Otro de los temas abordados fue la normativa vigente del Mercosur, que limita la comercialización de vino a granel dentro del bloque a envases de hasta cinco litros —y de un litro en Uruguay—, una restricción que, según plantearon, dificulta el desarrollo de este mercado en comparación con otros países productores.

En el mismo sentido, analizaron el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. Si bien destacaron que la reducción de aranceles podría favorecer las exportaciones argentinas, advirtieron que la desgravación será gradual para los productos locales, mientras que los vinos europeos accederán al Mercosur sin aranceles desde el inicio, lo que genera inquietud por el impacto que podría tener en mercados clave como Brasil.

Al finalizar la reunión, la Comisión difundió los precios promedio de referencia correspondientes a las operaciones registradas durante julio de 2026. Los valores informados fueron: tinto básico de despacho, $350 por litro; tinto superior, $420; blanco de blancas, $350; blanco escurrido, $280; y mosto sulfitado, $290.

Estos precios son utilizados como valores orientativos por productores, bodegas y operadores del mercado, aunque no tienen carácter obligatorio.