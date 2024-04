Advertencia nacional: los fondos de las universidades públicas se van a auditar

El Gobierno nacional ha lanzado una advertencia contundente a las universidades públicas: se auditarían sus ingresos. La manifestación fue realizada por Alejandro Álvarez, subsecretario de Políticas Universitarias, y reiterada por el propio presidente a través de sus redes sociales. En el mensaje, se enfatizó que bajo esta administración, el destino de los fondos destinados a las universidades estará bajo escrutinio constante.

Esta advertencia llega en un momento de máxima tensión, justo antes de la marcha federal universitaria del 23 de marzo, donde se esperan miles de estudiantes en las calles para protestar contra los recortes presupuestarios a las instituciones educativas públicas. El Gobierno pretende dilucidar cómo se utiliza cada peso que ingresa a las universidades, invocando el artículo 2 de la Ley de Educación Superior, que establece la responsabilidad del Estado en proveer financiamiento y fiscalización a las instituciones educativas.

La reacción no se ha hecho esperar, con el rector de la Universidad de Buenos Aires, Ricardo Gelpi, advirtiendo sobre la posibilidad de cierre si no se garantiza un financiamiento adecuado. Gelpi destacó la insuficiencia de los fondos prometidos por el Gobierno, los cuales no cubren el desequilibrio generado por la inflación y las necesidades presupuestarias de la institución.