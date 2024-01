Advertencia de ajuste: Nación condicionará las transferencias a las provincias según la aprobación de la Ley Ómnibus

En una clara señal de presión, el vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció este martes que el Gobierno revisará “sin contemplación” cada una de las partidas que transfiere o aporta a las provincias si el Congreso nacional no aprueba el proyecto de ley de Bases, conocido como ley ómnibus. Durante una conferencia de prensa en Casa Rosada, Adorni declaró: “El déficit cero no se negocia y dentro de esa no negociación vamos a revisar sin contemplación cada una de las partidas”.

Estas declaraciones se producen a horas de que se realice el plenario de comisiones que podría otorgar dictamen al proyecto para su tratamiento en el recinto el jueves. El presidente Javier Milei, en una reunión de gabinete, también hizo hincapié en las consecuencias de un eventual rechazo legislativo, advirtiendo que lo que viene será “peor para todos”, especialmente para las provincias. Milei indicó que en ese caso, el Gobierno planifica revisar minuciosamente las cuentas de los ingresos destinados a las provincias.

“No hay mucho margen de negociación sobre ese tema. Está casi cerrado”, afirmaron fuentes cercanas al Gobierno en relación a los puntos de discusión de la controvertida ley ómnibus. La amenaza de ajustes a las provincias se presenta como un intento de impulsar la aprobación del proyecto, que ha generado fuertes controversias y debates en el ámbito legislativo.