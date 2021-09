Se llama Adriana Astudillo y se ha trasformado en la primera DT de un equipo de fútbol, ganando un gran espacio en el desarrollo femenino en esta disciplina.

Por primera vez una mujer va a estar al frente de un plantel de fútbol masculino, Adriana es oriunda de Vista Flores y se desempeña como Directora Técnica del plantel de Reserva masculino de La Celia, preparadora física de la Primera masculino de este equipo, y además en el Sport Club La Consulta juega en la Primera femenina donde también prepara físicamente a sus compañeras. A fuerza de mucha capacidad, Adriana es un ejemplo del gran poderío que la mujeres están demostrando en el desarrollo de este deporte ocupando los mismo espacios que los hombres.

En diálogo con Diario NDI, Adriana relató parte de su experiencia en el mundo del fútbol local: «Empecé con este proyecto en el mes de julio del año 2021; y llegué al Club gracias al llamado del actual presidente, Fabricio Martínez, quien me contactó para ofrecerme la preparación física de la primera. Pasados unos entrenamientos, Fabricio junto a DT de primera, Gabriel Rodríguez me preguntaron si quería hacerme cargo del plantel de Reserva y asumiendo este nuevo pero hermoso desafío para mi carrera; dije que sí», relató sobre el inicio.

Adriana Astudillo jugando para el Club La Consulta

-¿Qué pensás del constante afianzamiento de las mujeres en el deporte? ¿Ves mucha resistencia aún?

-En cuanto a las mujeres en el deporte, creo que hemos tenido un gran avance y que de a poco vamos ganando terreno. Particularmente, en mi caso no siento mucha resistencia ya que tanto el Club dónde me desempeño como jugadora y el Club dónde me desempeño como DT y PF, están constantemente brindándonos apoyo y dándonos las herramientas necesarias para poder seguir creciendo y avanzando.

En San Carlos ya existe la Liga Femenina de fútbol, desde el año 2019 que se jugó la primera Liga. Este año se formó una comisión, integrada por las/os consejeras/os de cada unos de los clubes participantes y una presidenta que fue elegida por esta comisión. Este fin de semana comienzan las dos ligas sancarlinas, femenina y masculina. El femenino jugara los días sábado después de 5ta y 6ta.

-¿Cómo son las prácticas y en qué te basás para delinear el juego ?

-Las prácticas son variadas e intensas, entre lo físico y lo táctico. Me gusta que los jugadores tengan un buen estado físico ya que soy una convencida de que la preparación física es fundamental para evitar las lesiones y rendir al máximo en cada encuentro. En cuanto al juego, hemos estado trabajando para tener un estilo propio, y los sistemas tácticos defensivos y ofensivos varían de acuerdo al rival que se nos presenta.

