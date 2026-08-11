Adriana García asume en la UNCuyo y designó a su esposo en un puesto clave

El sábado 15 de agosto, a las 10.30 y en coincidencia con el 87° aniversario de la Universidad Nacional de Cuyo, la rectora electa Adriana García y la vicerrectora Ana Sisti tomarán las riendas de la institución para dar inicio a la gestión 2026-2030.

Con la fecha de traspaso a la vista, la conducción entrante oficializó el equipo de funcionarios que liderará las principales áreas del Rectorado.

Entre las designaciones más destacadas figura la de Adolfo Cueto al frente de la Secretaría General, una de las áreas con mayor trascendencia estratégica en la vida política y administrativa del ámbito universitario. Cueto, doctor en Historia, profesor emérito del Consejo Superior y exdecano de Filosofía y Letras, es además el esposo de la futura rectora y tuvo una presencia activa durante la campaña que derivó en la victoria del frente Encuentro Plural durante el balotaje del pasado 23 de junio, según señala diario Los Andes.

El organigrama confirmado refleja una combinación de colaboradores del entorno cercano de la nueva conducción y alianzas estratégicas surgidas del reciente proceso electoral:

Secretaría General: Adolfo Cueto. Aportará su trayectoria como exdecano e investigador en un cargo que articula de manera directa la gestión política de la universidad.

Secretaría Económica, Financiera y de Servicios: Nicolás Sanfilippo. Profesional alineado con la línea de Cueto en Filosofía y Letras, actual responsable de Recursos Humanos de esa unidad académica y representante del personal en el directorio del DAMSU.

Secretaría Académica: Ana Sisti. La vicerrectora electa desdoblará funciones para conducir también esta área, tras haber completado ocho años al frente de la Facultad de Educación.

Secretaría de Extensión: Javier Ozollo. Dirigente de la fórmula Proyecto Universidad Abierta que, tras quedar en tercer lugar durante la primera vuelta, respaldó a la lista ganadora en la segunda vuelta.

Secretaría de Investigación, Posgrado e Internacionales: Gastón Burlot.

Secretaría de Vinculación Tecnológica: Pablo De Simone, quien ya había integrado fórmula con García en los comicios de 2018.

El gabinete se completa con Noelia Naranjo en Bienestar, Marcela Tagua al frente de Educación Digital y Sergio Luza a cargo del área de Articulación Institucional y Medios.

Con esta estructura definida, la UNCuyo se prepara para concretar la transición formal e iniciar un nuevo ciclo institucional este fin de semana.