La hermana de Carlos Amieva pidió que los violentos responsables de la muerte de su hermano, no queden en libertad por el crimen.

Actualmente hay un secreto de sumario sobre la cusa que la Justicia tiene sobre el asesinato de Carlos Amieva y los responsables de la misma: Diego y Matías Sicre. Pese a esto y, durante una marcha convocada para este viernes en pedido de resolución del caso, su hermana reflexionó sobre la libertad (previo al ataque a su hermano) de dos personas que tenían antecedentes graves.

“El acompañamiento de la gente es inigualable, el amor que le tienen es indiscutible. Les pido a todos, que los violentos no queden afuera, porque van a generar más problemas en la sociedad de Tunuyán. La pregunta que me hago es ¿por qué estaban afuera si tenían antecedentes, por qué estaban a fuera si no podían estar?”, reflexionó la hermana.

Si bien dio estar conforme con la manera en que la Justicia (y la fiscal a cargo) está actuando sobre el caso de su hermano, volvió a remarcar el hecho que estas personas estuvieran en libertad cuando su condición no era la mejor: “si creo que antes, no actuaron bien; porque no tendrían que haber estado en la calle. Mo hermano no tendría que estar muerto, tendría que estar con nosotros”, finalizó.

