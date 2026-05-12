Adorni y Caputo vienen a Mendoza: el acto que compartirán con Cornejo

En medio de la polémica que envuelve al vocero presidencial y jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dos funcionarios clave del gobierno de Javier Milei desembarcarán este jueves en Mendoza para participar de la inauguración del parque solar El Quemado, en Las Heras.

La actividad contará también con la presencia del ministro de Economía, Luis Caputo, quien volverá a mostrarse junto a Adorni en una actividad oficial vinculada a uno de los proyectos energéticos más importantes impulsados bajo el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), una de las principales apuestas de la administración libertaria para atraer inversiones privadas al país.

Según trascendió, los funcionarios nacionales serán recibidos por el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, debido a que la Provincia participa del emprendimiento a través de Emesa, en conjunto con YPF Luz, la división de energías renovables de YPF.

El parque solar El Quemado se convirtió en el primer proyecto aprobado dentro del RIGI por el Ministerio de Economía, lo que le otorgó un fuerte valor político para la Casa Rosada, que busca mostrar avances concretos en materia de inversiones y desarrollo energético.

La visita de Manuel Adorni y Luis Caputo se producirá en un contexto delicado para el Gobierno nacional, luego de las repercusiones políticas y judiciales que generaron las denuncias vinculadas a bienes no declarados y vuelos privados que involucran al jefe de Gabinete y que actualmente son investigadas por la Justicia.

Pese a ese escenario, la administración de Javier Milei apuesta a reforzar la agenda económica y de infraestructura, con foco en proyectos estratégicos vinculados a energías renovables y grandes inversiones privadas.