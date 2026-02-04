Adorni se metió en la polémica por la ropa importada: “Explicame dónde se pierden puestos de trabajo”

La batalla entre el Poder Ejecutivo y el sector textil alcanzó un nuevo pico de intensidad. Tras las advertencias de las cámaras empresariales sobre una posible ola de despidos y cierres de plantas, la respuesta oficial no solo ratificó el rumbo de la apertura comercial, sino que puso en duda los argumentos básicos de la industria nacional.

Adorni y la “paradoja” del jean importado

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, fue el encargado de llevar la discusión al terreno de los costos y el empleo. Durante una entrevista televisiva, el funcionario desafió la lógica de la protección industrial con un ejemplo directo:

“Te comprás un jean en Argentina y te cuesta 100 dólares. Importarlo cuesta 25. Explicame dónde se pierden los puestos de trabajo”, disparó Adorni, sugiriendo que la diferencia de precio no justifica el sostenimiento de un esquema cerrado.

Con esta frase, el Gobierno busca instalar la idea de que la importación no es una amenaza directa a la ocupación, sino una herramienta para aliviar el bolsillo del consumidor, cuestionando el valor agregado real de la producción local frente a los precios de góndola.

Esta postura se alinea con las recientes y polémicas declaraciones del ministro de Economía, Luis Caputo. El titular de Hacienda no ahorró críticas al referirse al sector como un ámbito “emblemático” de la protección estatal, pero con resultados negativos para la población.

Caputo fue categórico al confesar que su historial de consumo personal siempre estuvo fuera de las fronteras nacionales: “Yo no compré nunca en mi vida ropa en Argentina porque era un robo”, afirmó, haciendo referencia a que los consumidores locales han pagado productos hasta diez veces más caros que en el exterior.

La estrategia oficial se resume en tres pilares que hoy enfrentan al Gobierno con los industriales:

Precios distorsionados : El Gobierno sostiene que los argentinos han subsidiado durante décadas a una industria que no logró ser competitiva.

El Gobierno sostiene que los argentinos han subsidiado durante décadas a una industria que no logró ser competitiva. Beneficio al consumidor: Para Economía, el objetivo prioritario es que la indumentaria y el calzado bajen de precio mediante la competencia internacional.

Cuestionamiento del impacto laboral: Desde la Casa Rosada minimizan las alertas de las fábricas, enfocándose en la ineficiencia de los costos de producción.

Mientras los empresarios textiles aseguran que la apertura indiscriminada destruirá la cadena de valor y el empleo calificado, el Gobierno parece decidido a desarmar los esquemas de protección vigentes, bajo la premisa de que el bienestar del consumidor final debe estar por encima de los intereses corporativos del sector.