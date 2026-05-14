Adorni estuvo Mendoza junto a Cornejo para inaugurar el parque solar El Quemado, en medio del escándalo

El jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni, encabezó este jueves en Mendoza la inauguración del Parque Solar El Quemado junto al gobernador Alfredo Cornejo y al titular y CEO de YPF, Horacio Marón. Mientras que el ministro de Economía, Luis Caputo, no vino.

La actividad se realizó en Las Heras y representó el primer acto oficial de alto perfil protagonizado por Adorni en medio de la polémica nacional que atraviesa al funcionario por las investigaciones sobre su patrimonio y movimientos financieros.

La imagen junto a Cornejo no pasará inadvertida. El gobernador mendocino, uno de los principales aliados políticos de la Casa Rosada, terminó compartiendo escenario y foto con un funcionario que hoy aparece en el centro de las tensiones políticas nacionales, en un contexto que incluso generó incomodidad dentro del propio oficialismo mendocino.

El Quemado, el proyecto emblema del RIGI

Más allá del trasfondo político, el acto tuvo un fuerte componente económico y energético. El Parque Solar El Quemado es considerado el proyecto energético más importante inaugurado este año en Mendoza y el primero del país aprobado bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

El primer proyecto RIGI en ser aprobado, allá por 2024, hoy se convirtió en el parque solar más importante del país, ubicado en Mendoza.



El RIGI es federalismo en serio.



Fin. — Manuel Adorni (@madorni) May 14, 2026

Desarrollado por YPF a través de YPF Luz, el emprendimiento demandó una inversión cercana a los US$210 millones y tendrá una capacidad instalada total de 305 megavatios, suficiente para abastecer a más de 230 mil hogares.

En esta primera etapa, el parque ya genera cerca de 200 megas y se convirtió en uno de los principales símbolos del impulso que el Gobierno nacional busca mostrar respecto al RIGI y la llegada de inversiones privadas a gran escala.

La foto incómoda de Cornejo

La presencia de Adorni estuvo lejos de pasar desapercibida en Mendoza. En los días previos, distintos dirigentes cuestionaron que el funcionario encabezara la actividad en medio de las denuncias y el desgaste político que atraviesa.

Alfredo Cornejo, Manuel Adorni y Horacio Marín

Mendoza, energía y alianza con Nación

La visita de Adorni también dejó señales sobre la relación entre Mendoza y el Gobierno de Javier Milei.

Cornejo viene consolidándose como uno de los gobernadores con mayor nivel de diálogo con la Casa Rosada y acompañó distintas iniciativas nacionales vinculadas al RIGI, energía y minería.

En ese marco, la inauguración de El Quemado funcionó además como escenario para otro anuncio estratégico: la confirmación del ingreso de PSJ Cobre Mendocino al RIGI, una de las apuestas mineras más importantes de la provincia.

Así, Mendoza buscó exhibir una jornada de inversiones y desarrollo energético, aunque atravesada inevitablemente por el ruido político nacional que rodea a Adorni.