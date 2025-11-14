Search
Adorni apuntó contra Aguiar y desmintió supuestas modificaciones al empleo público: qué dijo

En respuesta al titular de ATE, el jefe de Gabinete habló sobre la reforma laboral y el supuesto cambio a la Ley del Empleo Público. Pidió esperar la presentación oficial del proyecto.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, negó hoy que la próxima reforma laboral modifique la Ley de Empleo Público y reclamó prudencia ante versiones circulantes, en una conferencia brindada en la Casa Rosada. La respuesta del funcionario se produjo en rechazo a manifestaciones del titular del sindicato ATE, Rodolfo Aguiar, quien había convocado un paro y cuestionado supuestos alcances del proyecto.

Adorni afirmó que las declaraciones de Aguiar provinieron de “un ruidoso gremialista” que convocó la medida antes de que se conozca la modernización laboral, la cual, remarcó, aún no se presentó. “No va a contemplar modificaciones en la ley de empleo público, lo cual llama todavía mucho más la atención que haya llamado a un paro cuando no se va a modificar la ley”, sostuvo el jefe de Gabinete.

El funcionario también recordó que Aguiar había manifestado que su propósito es “generarle una crisis al Gobierno”, y en ese sentido señaló: “De hecho, lo recordarán también porque hace poco dijo que su trabajo es provocarle una crisis al Gobierno. Bueno, suerte con ello”. Adorni subrayó además que cualquier afirmación sobre medidas no comunicadas oficialmente debe considerarse falsa hasta su publicación por canales formales.

Respecto de otras polémicas vinculadas a la modernización, Adorni pidió evitar especulaciones sobre el monotributo. “Se está hablando mucho de determinados temas, entre ellos, monotributo. Les ruego, por favor, que hasta que no haya una comunicación oficial sobre el contenido de la modernización laboral, les pido que no digan cosas que no son”, planteó.

La aclaración del flamante jefe de Gabinete se debe a que, según trascendió en diferentes medios, en las sesiones extraordinarias de diciembre se esperaría el tratamiento de una reforma tributaria. En ella, se contemplaría eliminar el monotributo y bajar el piso del impuesto a las Ganancias, de forma que los contribuyentes pasarían al régimen general.

