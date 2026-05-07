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Adorni al horno: Martín Menem se baja y, ¿desembarca Luis Petri?

Suenan nombres para suceder a Manuel Adorni que todavía no renuncia ni le piden la renuncia. Martín Menem ya dijo que no deja Diputados y la danza de nombres incluye a Luis Petri.

La Jefatura de Gabinete es, por estos días, una papa caliente que nadie quiere agarrar. Manuel Adorni sigue acumulando escándalos que complican no sólo la agenda pública porque cuesta y mucho instalar temas, sino que la situación genera furia adentro del universo libertario.

Legisladores y ministros consideran que debe irse. El tema es que la sucesión abrió una danza de nombres que involucraba a Martín Menem, según publicó La Política Online. En esa línea, Luis Petri sonaba para presidir la Cámara de Diputados, pero el riojano no quiere saber nada y se quedará en el Congreso.

“Banco a Manuel Adorni desde el comienzo, antes y ahora también. Sigo en la Cámara de Diputados hasta que el presidente Javier Milei lo decida”, dijo Menem al straming de El Cronista y fue más específico: “No hay ninguna posibilidad”.

El mismo medio, indicó que Menem no veía con buenos ojos irse al Ejecutivo nacional a desempeñar el cargo de Adorni. Y aseguraba que el riojano maniobraba para que llegara Petri a ese cargo. Con la negativa oficial del presidente de la Cámara de Diputados, ¿podría Luis Petri asumir como Jefe de Gabinete?

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