Adorni al Congreso: el “interrogatorio” que llevará Martín Aveiro con duros cuestionamientos

Este miércoles, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, enfrentará su Informe N° 145 ante el Congreso en un clima de máxima tensión. Entre las cientos de preguntas que esperan respuesta, figuran las del legislador nacional por Mendoza, Martín Aveiro, quien realizó un cuestionario crítico que pone el foco en la pérdida del poder adquisitivo, el desempleo regional y el abandono de la infraestructura vial.

Uno de los puntos más agudos del planteo de Aveiro refiere a la precarización de la clase media. El diputado advirtió que poseer un empleo formal ya no garantiza salir de la indigencia, señalando que miles de argentinos necesitan dos o más trabajos para cubrir la Canasta Básica. Ante esto, exigió precisiones sobre:

Recomposición salarial: ¿Qué plan tiene el Ejecutivo para que el empleo vuelva a ser una herramienta de ascenso social?

Desempleo en Mendoza: Con una tasa de desocupación que escaló al 6,7% en el Gran Mendoza (35.000 personas sin trabajo), Aveiro consultó qué medidas se tomarán para generar empleo privado sin vulnerar derechos laborales.

Para el legislador de Tunuyán, el esquema de precios actual castiga injustamente al interior. Aveiro calificó las subas de combustibles como un “impuesto directo a la distancia” que asfixia a las economías regionales.

“Más allá de la fe en el mercado, ¿qué herramientas usará el Gobierno para que la liberación de precios no siga pulverizando los salarios?”, cuestionó el diputado, sugiriendo la necesidad de tarifas diferenciales para el transporte de carga, evitando que el costo logístico impacte en el precio de la carne y otros alimentos básicos.

El diputado fue especialmente duro al referirse a la paralización en lo que se refiere a obras. Preguntó si la política de “obra cero” es irreversible, poniendo como ejemplo el estado crítico de la Ruta 40 en Mendoza.

Denunció que las obras a medio terminar se han convertido en un peligro vial.

Exigió conocer el daño patrimonial que sufre el Estado por el deterioro de lo ya construido y el costo de las previsibles demandas judiciales por incumplimiento de contratos.

Aveiro también puso la lupa sobre el área social, pidiendo explicaciones sobre los nuevos criterios para las pensiones por invalidez (Resolución 187/2025) y exigiendo que las auditorías respeten los tratados internacionales de derechos humanos.

La sesión de este miércoles no solo será un examen de gestión para Adorni, sino un escenario donde la oposición mendocina buscará visibilizar el impacto del ajuste en la economía real de la provincia.