Adopciones en Mendoza: una reforma busca acelerar los procesos que esperan 260 menores

Mendoza busca acelerar los procesos de adopción mediante una reforma legal que habilita una vía excepcional para evaluar a adultos que ya mantienen vínculos afectivos con niños, niñas y adolescentes en situación de adoptabilidad. El proyecto avanzó en el Senado provincial y pone sobre la mesa una discusión sensible: cómo reducir los tiempos de espera sin resignar garantías en un procedimiento que define el futuro de menores de edad.

La iniciativa modifica el Código Procesal de Familia y Violencia Familiar y contempla especialmente los casos de niños mayores de cinco años, grupos de hermanos y menores con discapacidad, perfiles que suelen enfrentar mayores dificultades para encontrar una familia adoptiva.

Uno de los cambios centrales es la posibilidad de evaluar a personas que participaron en programas oficiales de acogimiento familiar, padrinazgo o voluntariado y que construyeron un vínculo significativo con un niño o adolescente. La propuesta no establece una adopción automática: prevé evaluaciones psicológicas y sociales, la intervención del Registro Provincial de Adopción y una decisión final del juez.

Más de 260 chicos esperan una familia

Los datos presentados ante la Legislatura dimensionan el problema. Según información oficial difundida durante el debate, 264 niños, niñas y adolescentes cuentan con sentencia firme de adoptabilidad en Mendoza. De ese total, 93 tienen alguna discapacidad, 103 integran grupos de hermanos y 83 son adolescentes de entre 12 y 17 años. Además, hay más de 120 convocatorias públicas que todavía no encontraron respuesta favorable.

El diagnóstico expone una brecha entre las necesidades de los chicos y las preferencias de quienes se inscriben para adoptar. Frente a ese escenario, el Gobierno sostiene que reconocer vínculos preexistentes puede abrir nuevas oportunidades y evitar que los menores permanezcan durante períodos prolongados en residencias.

El debate de fondo excede la velocidad de los expedientes: el desafío es lograr que la búsqueda de respuestas más rápidas también garantice adopciones seguras, evaluadas y sostenibles.