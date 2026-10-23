Adopción en Mendoza: proponen acompañar a las familias durante tres años después de la guarda

La adopción no termina cuando llega la resolución judicial. Con esa premisa, los diputados provinciales Lucas Ilardo y Lidia Quintana, del bloque Fuerza Patria, impulsan en Mendoza un proyecto de ley para crear el programa Mendoza Crece en Familia, que propone acompañar durante tres años a quienes transiten una adopción.

La iniciativa apunta a una etapa que puede presentar desafíos propios: la construcción de vínculos afectivos, la adaptación a nuevas rutinas y la consolidación de la convivencia. Para eso, plantea que el Estado brinde herramientas de acompañamiento interdisciplinario, psicológico y social, tanto después de la adopción definitiva como durante la guarda con fines adoptivos.

El proyecto propone la intervención de las áreas provinciales de Educación, Cultura, Infancias y la Dirección General de Escuelas, junto con el Ministerio de Salud y Deportes, señalado como autoridad de aplicación. La adhesión al programa sería gratuita y voluntaria para las familias.

Uno de los ejes es la atención de situaciones que pueden requerir mayores recursos y seguimiento. El texto contempla especialmente la integración de grupos de hermanos, adolescentes y niños, niñas y adolescentes con discapacidad, enfermedades crónicas o padecimientos de salud mental.

En esos casos, la propuesta busca garantizar la continuidad de los tratamientos médicos y terapéuticos que ya estén en curso, para evitar que los cambios administrativos o institucionales interrumpan prestaciones necesarias. El objetivo es que la llegada a una nueva familia no implique perder apoyos que ya forman parte de la atención de cada niño o adolescente.

Ayuda concreta para la integración

El proyecto también incorpora medidas para reducir obstáculos económicos y territoriales. Entre ellas, contempla asistencia para traslados y alojamiento transitorio, recursos que podrían resultar determinantes para familias que deban movilizarse para acceder a servicios o sostener tratamientos.

Además, propone crear un Banco Solidario para la Integración Familiar, destinado a recibir y distribuir donaciones de mobiliario, ropa, juguetes y otros bienes para acompañar los primeros pasos de la convivencia.

La propuesta pone el foco en una dimensión que suele quedar detrás del proceso judicial: el acompañamiento cotidiano una vez que se concreta la incorporación de un niño, niña o adolescente a una familia.

Por ahora, se trata de un proyecto de ley impulsado desde la oposición provincial. Su alcance efectivo dependerá del tratamiento legislativo y, si avanza, de cómo se instrumenten los equipos, recursos y prestaciones previstos para sostener el acompañamiento durante los tres años.