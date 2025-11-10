Adiós a los planes: Nación prepara vouchers de capacitación laboral para reemplazar la asistencia social

El Gobierno nacional avanza con una reforma profunda en el sistema de asistencia social: el tradicional esquema de planes será reemplazado, de manera gradual, por vouchers destinados a la capacitación y formación laboral. La iniciativa se enmarca en el programa Volver al Trabajo, ex Potenciar Trabajo, y apunta a vincular directamente a los beneficiarios con oportunidades reales de empleo.

Desde el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, confirmaron que ya se están negociando acuerdos con empresas privadas, cámaras productivas y centros de formación técnica para poner en marcha una prueba piloto en el Centro de Formación de Capital Humano, dependiente de la cartera nacional. El proyecto se alinea con la visión del presidente Javier Milei, que busca orientar la política social hacia la empleabilidad y la autonomía económica.

El plan prevé que los actuales fondos destinados a subsidios directos se utilicen para financiar instancias de formación certificada. En lugar de recibir dinero, los beneficiarios canjearán los cupones por cursos, certificaciones o prácticas profesionales, en instituciones acreditadas y empresas que demanden mano de obra calificada.

Según fuentes oficiales, el objetivo principal es reducir la intermediación que históricamente ejercieron organizaciones sociales, y conectar directamente a los beneficiarios con el mercado formal de trabajo. Desde el Gobierno sostienen que el sistema actual “fomenta la dependencia” y no promueve una salida sostenible de la pobreza.

Sin embargo, los movimientos sociales advierten sobre un posible recorte encubierto y alertan que la transferencia de la gestión a entidades privadas podría precarizar la asistencia y dejar sin cobertura a quienes no logren acceder a los cursos. Las organizaciones piden mantener un esquema mixto que garantice la inclusión de los sectores más vulnerables.

En esta primera etapa, el programa se centrará en los beneficiarios de Volver al Trabajo, quienes podrán elegir entre cursos de oficios, capacitaciones técnicas y programas de inserción laboral dictados por sindicatos, universidades, cámaras empresarias o ONG. Cada módulo incluirá certificaciones progresivas, con el objetivo de facilitar la continuidad educativa y la inserción laboral efectiva.

Aunque la medida es considerada una de las apuestas más ambiciosas del gobierno de Milei en materia social, todavía no hay una fecha definida para su implementación completa. Por ahora, el esquema se mantendrá en fase de prueba, con seguimiento técnico y evaluación de resultados.

Con esta iniciativa, la Nación busca reemplazar la asistencia pasiva por oportunidades concretas de empleo y formación. Un giro que promete transformar la lógica de los planes sociales y abrir la puerta a una nueva etapa de política laboral en la Argentina.