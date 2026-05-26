Adentro: el Senado avaló a dos candidatos a fiscales que mandó Cornejo

El Senado de aprobó este martes los pliegos enviados por el gobernador Alfredo Cornejo para cubrir cargos estratégicos dentro del Ministerio Público Fiscal. De esta manera, Franco Nicolás Scordo y Laura Antonia Nieto quedaron a un paso de asumir formalmente como fiscales de Instrucción en distintas circunscripciones judiciales de la provincia.

La votación favorable del Senado significó el cierre de un proceso institucional que había comenzado con la propuesta del Ejecutivo provincial y que incluyó la correspondiente audiencia pública, instancia en la que ambos postulantes defendieron sus antecedentes y expusieron los motivos por los cuales consideran estar preparados para desempeñar la función.

Durante aquella etapa, tanto Scordo como Nieto recibieron respaldo de distintos sectores vinculados al ámbito judicial y académico. Además, las postulaciones no tuvieron impugnaciones ni objeciones sobre la idoneidad de los candidatos, un dato que fue destacado durante el tratamiento legislativo.

En el caso de Franco Nicolás Scordo, su pliego contó con 299 adhesiones, mientras que Laura Antonia Nieto obtuvo un respaldo aún mayor, con 593 avales presentados durante el proceso. Esa amplia aceptación permitió que ambas designaciones avanzaran sin mayores cuestionamientos dentro del Senado.

Con la ratificación legislativa ya concretada, Scordo quedará al frente de la Fiscalía Nº 2 de la Tercera Circunscripción Judicial, mientras que Nieto asumirá el segundo cargo de fiscal de Instrucción de la Primera Circunscripción Judicial.

Ahora, ambos profesionales deberán prestar juramento para oficializar su incorporación al Ministerio Público Fiscal y comenzar a ejercer funciones en sus respectivas jurisdicciones.