La cante de grandes éxitos como ‘Hello’; ‘When we were young’ sorprendió este martes con una foto celebrando sus 32 años.

En medio de la pandemia del COVID-19, la cantante del Reino Unido decidió postear una imagen en su perfil de Instagram mostrando su increíble cambio físico con un mensaje agradeciendo por los saludos “Gracias por el amor de cumpleaños. Espero que todos se mantengan seguros y cuerdos durante este tiempo loco”.

En el mismo mensaje, Adele agradeció al personal médico que asisten a los ciudadanos en medio de la pandemia mundial de coronavirus. “Gracias a los “socorristas y los trabajadores esenciales que nos mantienen seguros mientras arriesgan sus vidas. Ustedes son verdaderamente nuestros ángeles”, escribió la intérprete de “Rolling in the Deep“ para luego finalizar con un “2020, adiós, gracias”.

ADELE Y SU CAMBIO FÍSICO

No es la primera vez que Adele sorprende al mostrar sus cambios en su físico. En los últimos cuatro años, la cantante, quien en los inicios de su carrera lucía varios kilos de más, ha ido mostrando cómo su cuerpo va perdiendo peso con el paso del tiempo.

Aunque nunca ha hablado de su pérdida de peso ni mucho menos revelado qué tipo de régimen alimenticio sigue, el diario The Sun aseguró a inicios de este año que la ganadora del Grammy se cuida con la dieta Sirtfood, la cual alienta a comer alimentos vegetales como la col rizada y el trigo sarraceno.

Asimismo, la dieta permite a los «adelgazantes» comer chocolate negro y beber vino tinto, ya que son ricos en sirtuinas, un tipo de enzimas que suprimen el apetito.

Sin embargo, la revista “People”, por otro lado, afirmó hace unos meses que Adele dejó de consumir carnes, gaseosas, dulces y alimentos procesados. “Solo consume verduras, hidratos de carbono, frutas, almendras, lácteos, legumbres y batidos, además agregó a la dieta las semillas de lino, chía y sésamo para bajar el colesterol y disminuir la grasa corporal”.

Sobre cuáles las causas que motivaron a que la cantante quiera cambiar su físico de manera tan estricta, la revista E! sostuvo que “No se trata de perder peso. Adele quiere mantenerse saludable por el bien de su hijo, y aunque ha sido un desafío para ella mantener una nueva rutina de ejercicios, ella se mantiene”.

Como se sabe, Adele es madre de Angelo Adkins, un niño de siete años, fruto de su relación con Simon Konecki, de quien se divorcio en 2019.

SU NUEVO DISCO

La cantante británica Adele ha anunciado este fin de semana el estreno de su próximo disco para primavera de 2020.

Adele estrenará disco este próximo mes de septiembre. Cinco años después de su último álbum, “25” (XL Recordings/Popstock, 15), la artista londinense regresará con una nueva entrega para este otoño. Hace un par de semanas, la representante de Adele publicó que se esperaba algo nuevo de la artista para este 2020. Así lo ha confirmado Adele este pasado fin de semana en la boda de unos amigos.

La ganadora de un Óscar ha vuelto a los escenarios este fin de semana, en la boda de su mejor amiga, interpretando su premiado tema “Rolling in the Deep”. Este pasado sábado 15 de febrero, Adele oficiaba las nupcias de su amiga de la infancia, la escritora e ilustradora Laura Dockrill. Sin embargo, eso no fue todo: la artista también interpretó uno de sus temas más conocidos y anunció que este próximo mes de septiembre saldría a la luz su nuevo álbum.