Adelantan todo: Stefano Di Carlo ya sabe cuándo asume la presidencia de River

Este fin de semana no fue uno más en la vida institucional de River. Los socios votaron a las nuevas autoridades que conducirán al club por los próximos cuatro años en una jornada que transcurrió sin ningún inconveniente y repleta de socios en los pasillos del Monumental. Jorge Brito finalizó su mandato, en medio de una profunda crisis futbolística, y asumió una nueva figura como presidente: Stefano Di Carlo.

Di Carlo, candidato por el oficialismo, se impuso por sobre las cuatro listas opositoras (Carlos Trillo, Daniel Kiper, Luis Belli Príncipe y Pablo Lunati), con un total de 61,3% total de votos. Los comicios, que se desarrollaron con absoluta tranquilidad, se llevaron a cabo luego de días turbulentos.

Cuándo asume el nuevo presidente

La Página Millonaria pudo saber que la asunción del nuevo presidente será este lunes 3 de noviembre, en el acto protocolar que se celebra tradicionalmente en el Estadio Monumental después de cada comicio, alrededor de las 17 o 18 horas. Es decir, apenas 48 horas después de culminadas las elecciones.

Allí, Di Carlo se transformará en el nuevo mandamás del equipo de Nuñez, acompañado por Andrés Ballotta como vicepresidente 1°, Ignacio Villarroel como vicepresidente 2° y Mariano Taratuty como vicepresidente 3°.

Los números finales de las elecciones