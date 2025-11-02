Search
No quieren esperar más

Adelantan todo: Stefano Di Carlo ya sabe cuándo asume la presidencia de River

Luego de las elecciones del pasado domingo, se supo cuándo asume la renovada dirigencia de River Plate, encabezada por Stefano Di Carlo.

Este fin de semana no fue uno más en la vida institucional de River. Los socios votaron a las nuevas autoridades que conducirán al club por los próximos cuatro años en una jornada que transcurrió sin ningún inconveniente y repleta de socios en los pasillos del Monumental. Jorge Brito finalizó su mandato, en medio de una profunda crisis futbolística, y asumió una nueva figura como presidente: Stefano Di Carlo. 

Di Carlo, candidato por el oficialismo, se impuso por sobre las cuatro listas opositoras (Carlos Trillo, Daniel Kiper, Luis Belli Príncipe y Pablo Lunati), con un total de 61,3% total de votos. Los comicios, que se desarrollaron con absoluta tranquilidad, se llevaron a cabo luego de días turbulentos.

Cuándo asume el nuevo presidente

La Página Millonaria pudo saber que la asunción del nuevo presidente será este lunes 3 de noviembre, en el acto protocolar que se celebra tradicionalmente en el Estadio Monumental después de cada comicio, alrededor de las 17 o 18 horas. Es decir, apenas 48 horas después de culminadas las elecciones. 

Allí, Di Carlo se transformará en el nuevo mandamás del equipo de Nuñez, acompañado por Andrés Ballotta como vicepresidente 1°, Ignacio Villarroel como vicepresidente 2° y Mariano Taratuty como vicepresidente 3°.

Los números finales de las elecciones

  • Stefano Di Carlo – 61.7%
  • Carlos Trillo – 16.22%
  • Luis Belli – 9,68%
  • Daniel Kiper – 8,29%
  • Pablo Lunati – 4,04%
  • En blanco – 0.44%

