Acumuló 41 días de inasistencias injustificadas y la DGE ordenó su cesantía definitiva

A través de la resolución 6437, la Dirección General de Escuelas dispuso la cesantía definitiva de un celador que prestaba servicios en el Centro Educativo de Nivel Secundario (CENS) Nº 3-409 “Chiara Lubich”, ubicado en el departamento Capital.

La medida se oficializó tras concluir un extenso sumario administrativo que acreditó la acumulación de 41 días de inasistencias discontinuas injustificadas en un período de seis meses, violando de este modo las obligaciones esenciales establecidas en el Estatuto del Empleado Público y el Estatuto del Celador.

Un registro prolongado de faltas

Las actuaciones se originaron a partir de un pedido de baja y sanción impulsado por las autoridades del establecimiento educativo. El informe detallado de la Subdirección de Personal constató que el agente acumuló faltas reiteradas durante distintos períodos, concentrándose de manera crítica en los meses de febrero y abril de 2021, donde sumó bloques enteros de ausencia sin aviso ni justificación médica o administrativa (incluyendo semanas completas sin concurrir a su lugar de trabajo).

Tras los dictámenes legales correspondientes, el director General de Escuelas ordenó la ampliación y formalización del sumario en octubre de 2023. Durante el proceso de investigación, la Oficina General de Sumarios intentó notificar al agente para que ejerciera su derecho de defensa y prestara declaración indagatoria en mayo de 2024; sin embargo, el imputado no compareció a pesar de estar debidamente anoticiado.

Sanción y marco legal

Ante la ausencia de descargos o elementos que justificaran las conductas reprochadas, la causa siguió su curso administrativo. Tanto la Junta de Disciplina para Personal No Docente como la Dirección de Asuntos Jurídicos coincidieron en que el plexo probatorio era concluyente y aconsejaron la aplicación de la máxima sanción prevista por la normativa vigente.

La medida recae en lo estipulado por el artículo 5 inciso a) del Anexo de la Ley Nº 9.103 —que castiga las inasistencias injustificadas superiores a seis días en un término de seis meses—, en concordancia con el Decreto Ley Nº 560/73 y la Ley Nº 8.112 de Estatuto del Celador. La resolución fue notificada formalmente al agente en su domicilio del barrio Nueva Esperanza (La Favorita), dejándose constancia de los plazos legales vigentes para interponer recursos ante la Suprema Corte de Justicia provincial.