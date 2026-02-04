Acuerdo UE-Mercosur: el Gobierno quiere avanzar pese a las objeciones judiciales en Europa

El presidente Javier Milei firmará en las próximas horas el envío al Congreso Nacional del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur. El texto ya fue finalizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, que conduce Pablo Quirno, y actualmente se encuentra en la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia para su validación final.

Desde el Gobierno señalaron que la intención es que el proyecto sea remitido de manera inmediata al Parlamento y que su ingreso se produzca por la Cámara de Diputados. La decisión forma parte de una estrategia definida por la mesa política del oficialismo, que apunta a acelerar el tratamiento legislativo del acuerdo. Según informó el medio nacional TN, ese ámbito volverá a reunirse este miércoles a las 10 para coordinar los próximos pasos.

Fuentes oficiales explicaron que el envío al Congreso se demoró por cuestiones formales vinculadas a la traducción del acuerdo durante la presidencia pro tempore de Paraguay. “Recién ayer el texto final fue distribuido a todos los ministerios de Relaciones Exteriores”, indicaron.

En el Ejecutivo remarcan que ese paso administrativo ya fue superado y que ahora se encuentra habilitado el inicio del circuito legislativo local. La decisión de avanzar con la ratificación se mantiene pese a la resolución del Parlamento Europeo, que dispuso remitir el tratado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para analizar su compatibilidad con los tratados del bloque.

Desde la Casa Rosada relativizan ese freno y sostienen que no impide que la Argentina continúe con su propio proceso de aprobación. En ese marco, el oficialismo asegura que cuenta con los votos necesarios para sancionar el acuerdo en ambas cámaras del Congreso. El poroteo incluye a aliados provinciales y a sectores dialoguistas de la oposición.

La ratificación del acuerdo UE-Mercosur figura además como una prioridad política de corto plazo dentro del temario de las sesiones extraordinarias. El objetivo del Gobierno es que la Argentina se convierta en uno de los primeros países del Mercosur en aprobar el tratado, con la expectativa de una eventual aplicación provisoria por parte de la Comisión Europea.

Uno de los puntos en discusión dentro del bloque europeo es la validez legal del mecanismo de reequilibrio incluido en el pacto, que algunos diputados consideran que podría afectar la autonomía regulatoria de la Unión Europea. Según el Tribunal de Justicia de la UE, una definición sobre este tipo de planteos podría demorar entre 18 y 24 meses.

Pese a ese escenario, en Balcarce 50 insisten en avanzar con el trámite parlamentario. “Hay que mandarlo cuanto antes”, sintetizan en el oficialismo, donde apuestan a un tratamiento rápido y a una aprobación sin mayores dilaciones en el Congreso argentino.