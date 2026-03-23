Search
Instagram Facebook Twitter
mercosur ue unión europea
Comercio internacional

Acuerdo UE-Mercosur: el Gobierno celebra la puesta en marcha desde mayo

El acuerdo UE-Mercosur comenzará a aplicarse desde mayo. El Gobierno destacó su impacto en exportaciones.

El anuncio llegó desde Europa, pero tuvo eco inmediato en la agenda económica argentina. La Comisión Europea confirmó que a partir del 1 de mayo comenzará la aplicación provisional del acuerdo UEMercosur, una decisión que fue celebrada por el Gobierno argentino como un paso estratégico hacia una mayor integración internacional.

La medida implica la eliminación de aranceles en determinados productos y la creación de un marco más previsible para el comercio y las inversiones, dos factores clave en un escenario global atravesado por tensiones económicas. Desde Bruselas destacaron que el acuerdo permitirá consolidar cadenas de suministro más resilientes, especialmente en sectores vinculados a materias primas críticas.

En Argentina, la reacción no tardó en llegar. El canciller Pablo Quirno utilizó sus redes sociales para resaltar la importancia del anuncio y subrayó que el país fue el primero del bloque en completar los procedimientos internos necesarios para su implementación. Según afirmó, este avance permitirá “consolidar nuestra inserción internacional” y ampliar las oportunidades para el desarrollo económico.

El camino hacia este punto comenzó meses atrás. En febrero, el Senado argentino dio luz verde al acuerdo, y poco después el Ejecutivo promulgó la Ley N.º 27.800, que formaliza la adhesión al tratado entre los países del Mercosur y la Unión Europea. El entendimiento establece una asociación estratégica y comercial entre ambas regiones, con el objetivo de potenciar el intercambio y fortalecer vínculos a largo plazo.

El acuerdo, firmado en Asunción a comienzos de 2026, representa uno de los avances más relevantes en materia de comercio internacional para la región. Su implementación parcial desde mayo funcionará como una primera etapa, en la que comenzarán a verse los efectos concretos en sectores exportadores.

Para el Gobierno, el impacto no se limita al corto plazo. La posibilidad de acceder a nuevos mercados con reglas claras y condiciones más estables es vista como una herramienta para impulsar las exportaciones argentinas y atraer inversiones extranjeras.

ETIQUETAS:

acuerdoMercosurunion europea

+ Noticias

agenda cultural

Mujeres, historia y Mendoza: de qué se trata la propuesta en la Ciudad de Mendoza

Por: Ana San Martin

innovación

De Mendoza a México: una empresa mendocina exportó tecnología a un gigante mundial

Por: Ana San Martin

fenómeno

Ca7riel y Paco Amoroso vuelven a Mendoza: fecha confirmada y todo lo que tenés que saber del show

Por: Redacción NDI

Comercio internacional

Acuerdo UE-Mercosur: el Gobierno celebra la puesta en marcha desde mayo

Por: María Orozco

tras 50 años

Mendoza vuelve a ser escenario de la marcha por el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Por: Redacción NDI

Medio Oriente

Irán niega negociaciones con EE.UU. mientras Trump habla de acuerdos clave

Por: María Orozco
Instagram Facebook Twitter