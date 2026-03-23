Acuerdo UE-Mercosur: el Gobierno celebra la puesta en marcha desde mayo

El anuncio llegó desde Europa, pero tuvo eco inmediato en la agenda económica argentina. La Comisión Europea confirmó que a partir del 1 de mayo comenzará la aplicación provisional del acuerdo UE–Mercosur, una decisión que fue celebrada por el Gobierno argentino como un paso estratégico hacia una mayor integración internacional.

La medida implica la eliminación de aranceles en determinados productos y la creación de un marco más previsible para el comercio y las inversiones, dos factores clave en un escenario global atravesado por tensiones económicas. Desde Bruselas destacaron que el acuerdo permitirá consolidar cadenas de suministro más resilientes, especialmente en sectores vinculados a materias primas críticas.

La Comisión Europea anunció hoy la aplicación provisional del Acuerdo MERCOSUR–Unión Europea a partir del 1 de mayo.



Argentina fue el primer país del bloque en completar los procedimientos internos para hacerlo posible.



Un paso importante para consolidar nuestra inserción… pic.twitter.com/qEKEpk1V9K — Pablo Quirno (@pabloquirno) March 23, 2026

En Argentina, la reacción no tardó en llegar. El canciller Pablo Quirno utilizó sus redes sociales para resaltar la importancia del anuncio y subrayó que el país fue el primero del bloque en completar los procedimientos internos necesarios para su implementación. Según afirmó, este avance permitirá “consolidar nuestra inserción internacional” y ampliar las oportunidades para el desarrollo económico.

El camino hacia este punto comenzó meses atrás. En febrero, el Senado argentino dio luz verde al acuerdo, y poco después el Ejecutivo promulgó la Ley N.º 27.800, que formaliza la adhesión al tratado entre los países del Mercosur y la Unión Europea. El entendimiento establece una asociación estratégica y comercial entre ambas regiones, con el objetivo de potenciar el intercambio y fortalecer vínculos a largo plazo.

El acuerdo, firmado en Asunción a comienzos de 2026, representa uno de los avances más relevantes en materia de comercio internacional para la región. Su implementación parcial desde mayo funcionará como una primera etapa, en la que comenzarán a verse los efectos concretos en sectores exportadores.

Para el Gobierno, el impacto no se limita al corto plazo. La posibilidad de acceder a nuevos mercados con reglas claras y condiciones más estables es vista como una herramienta para impulsar las exportaciones argentinas y atraer inversiones extranjeras.