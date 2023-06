Finalmente, el candidato a presidente libertario, Javier Milei, tendrá candidatos en Mendoza a partir de la alianza que selló el Partido Demócrata (PD) con La Libertad Avanza.

Desde hace tiempo que los “gansos” están relacionados con Milei, incluso cuando el presidenciable visitó la Provincia, brindó una conferencia en la sede del PD.

Los espacios entregaron las actas en el Juzgado Federal N°1 para poder estar en las boletas de Milei y así competir para ocupar bancas en la Cámara de Diputados. En cuanto a los candidatos, recién comenzará a hablarse del tema en los próximos días.

Hay que recordar que hay cinco legisladores por Mendoza que finalizan su mandato en la Cámara Baja: Marisa Uceda y Eber Pérez Plaza del Frente de Todos y Omar De Marchi, Jimena Latorre y Lisandro Nieri de Juntos por el Cambio.

El tope para presentar oficialmente la lista de nombres es el 24 de junio, diez días después del armado de los frentes.

Entre los nombres que suenan aparece el de la diputada Mercedes Llano, referente del PD. De todas maneras, desde el seno del partido señalan que la última palabra la tendrá Milei que se encargará de definir qué perfiles quiere.

Otro de los que podría competir por una banca es Pablo Rubio, quien fue uno de los armadores de la elección de San Rafael, donde Libertarios, Demócratas y Jubilados quedaron terceros con el 9%. En ese caso no fueron con el sello de La Unión Mendocina.

En cuanto a candidatos a gobernador, Milei no propuso a ninguno en Mendoza. Respecto a esto, solo pidió a través de un video que los mendocinos no elijan a Alfredo Cornejo ni al Frente de Todos y no dijo nada sobre Omar de Marchi a quién le habría brindado su apoyo implícito.