COMERCIO INTERNACIONAL

Acuerdo Mercosur-Unión Europea: ¿cómo votaron los senadores mendocinos?

En un hecho catalogado como "histórico" por el oficialismo, la Cámara Alta aprobó el tratado por amplia mayoría. Ahora, el entendimiento deberá ser reglamentado por el Poder Ejecutivo.

Histórico. Así defineron el presidente Javier MIlei y varios de los integrantes del oficialismo al resultado que el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea obtuvo este jueves en el Senado, donde fue aprobado por amplia mayoría.

Así, el entendimiento que establece un esquema de liberalización progresiva del comercio de bienes, servicios e inversiones entre ambos bloques -con un cronograma de reducción y eliminación de aranceles que se aplicará de manera gradual en los próximos años- fue aprobado casi por unanimidad, ya que obtuvo 69 votos a favor y sólo 3 en contra.

Milei y sus ministros celebraron la aprobación del acuerdo Mercosur UE

¿Qué postura adoptaron los senadores mendocinos?

Como era de esperarse, los radicales Rodolfo Suárez y Mariana Juri votaron a favor de la medida.

Por su parte, la kirchnerista Anabel Fernández Sagasti, quien se desmarcó se desmarcó de la postura adoptada por tres integrantes de su mismo espacio político que se posicionaron en contra (Eduardo Wado De Pedro, Juliana Di Tullio y Cristina López), también respaldó el acuerdo.

Cabe resaltar que el tratado establece una liberalización progresiva del comercio bilateral. Para los productos industriales del Mercosur, prevé un cronograma de eliminación o reducción de aranceles de entre 10 y 15 años en la mayoría de los casos, mientras que la Unión Europea eliminará aranceles en plazos de entre 4 y 10 años para un conjunto amplio de bienes provenientes del bloque regional, además de incluir disposiciones vinculadas a servicios e inversiones.

Ahora, el entendimiento deberá ser reglamentado por el Poder Ejecutivo, paso clave para su implementación efectiva.

