Actualizan los aportes para empleadores de casas particulares: cuánto sube la cuota desde enero

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) informó una actualización en los montos que deben abonar los empleadores del régimen de casas particulares correspondiente a enero de 2026, con vencimiento en febrero. Según precisó el organismo, no se trata de un cambio en el régimen ni en las categorías vigentes, sino de un ajuste vinculado al aumento en el costo de la Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART).

Con la nueva escala, los valores mensuales para trabajadores mayores de 18 años quedaron establecidos de la siguiente manera:

Menos de 12 horas semanales: $8.741

Entre 12 y 16 horas semanales: $13.727

16 horas o más por semana: $37.095

Estos importes contemplan todos los conceptos obligatorios: aportes jubilatorios, contribuciones a la obra social y la prima de ART. Desde ARCA aclararon que la estructura del régimen se mantiene sin modificaciones y que la variación responde únicamente al ajuste en la cobertura por riesgos del trabajo.

El monto a ingresar depende de la cantidad de horas trabajadas por semana, tal como lo establece el sistema vigente, que distingue tres franjas horarias: menos de 12 horas, entre 12 y 16, y 16 horas o más.

En los casos en que la jornada sea inferior a 16 horas semanales, el trabajador puede realizar un pago voluntario adicional para completar los aportes y así acceder a la totalidad de los beneficios previsionales y de cobertura médica. Según explicó el organismo, este mecanismo permite equiparar derechos aunque la carga horaria sea reducida.

Por otra parte, ARCA recordó que la registración del personal doméstico no implica la pérdida automática de programas sociales. La formalización del vínculo laboral es compatible con la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo y la Tarjeta Alimentar, entre otras prestaciones.