Actividades culturales recomendadas para el fin de semana largo

La provincia ofrecerá una amplia variedad de propuestas culturales y artísticas para disfrutar durante el fin de semana largo. Habrá espectáculos de música, teatro, danza, peñas folklóricas y actividades para toda la familia en distintos espacios culturales y departamentos mendocinos.
Actividades:
Viernes 22
- 21:00 – XXIII Festival Mendoza Flamenca en el Teatro Independencia.
- 21:30 – Obra Pozo de zorro en el Espacio Cultural Julio Le Parc.
Sábado 23
- 17:00 – Títeres “Titiriciclo” en la Biblioteca San Martín. Gratis.
- 20:00 – Peña en el Club Hípico con artistas folclóricos mendocinos.
- 21:00 – Biciswing a la carta en el Le Parc.
- 21:30 – Por el placer de volver a verla, con Miguel Ángel Solá y Mercedes Funes, en el Teatro Independencia.
Domingo 24
Celebraciones patrias y peñas
- General Alvear: velada de gala con La Huella.
- Godoy Cruz: peña gratuita en Parque Las Hormigas.
- Malargüe: “Las voces de mi tierra”.
- Guaymallén: encuentro de danzas patrióticas en el Le Parc.
Música clásica
- 21:00 – Velada Patriótica de la Orquesta Filarmónica de Mendoza en el Teatro Independencia.
Lunes 25
Peñas patrias en distintos departamentos
- Luján de Cuyo: peñas en 23 Ríos, La Cantina Club y Potrerillos.
- Godoy Cruz: festejos en Planta Uno y Club Villa Hipódromo.
- Guaymallén: gran peña en el Espacio Cultural Julio Le Parc.
- Lavalle, Junín, Tupungato y Las Heras: música y danzas folclóricas gratuitas.
- San Martín: megadesfile patrio y chocolate tradicional en Las Bóvedas.