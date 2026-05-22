Actividades culturales recomendadas para el fin de semana largo

La provincia ofrecerá una amplia variedad de propuestas culturales y artísticas para disfrutar durante el fin de semana largo. Habrá espectáculos de música, teatro, danza, peñas folklóricas y actividades para toda la familia en distintos espacios culturales y departamentos mendocinos.

Actividades:

Viernes 22

21:00 – XXIII Festival Mendoza Flamenca en el Teatro Independencia.

21:30 – Obra Pozo de zorro en el Espacio Cultural Julio Le Parc.

Sábado 23

17:00 – Títeres “Titiriciclo” en la Biblioteca San Martín. Gratis.

20:00 – Peña en el Club Hípico con artistas folclóricos mendocinos.

21:00 – Biciswing a la carta en el Le Parc.

21:30 – Por el placer de volver a verla, con Miguel Ángel Solá y Mercedes Funes, en el Teatro Independencia.

Domingo 24

Celebraciones patrias y peñas

General Alvear: velada de gala con La Huella.

Godoy Cruz: peña gratuita en Parque Las Hormigas.

Malargüe: “Las voces de mi tierra”.

Guaymallén: encuentro de danzas patrióticas en el Le Parc.

Música clásica

21:00 – Velada Patriótica de la Orquesta Filarmónica de Mendoza en el Teatro Independencia.

Lunes 25

Peñas patrias en distintos departamentos