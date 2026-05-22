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CULTURA

Actividades culturales recomendadas para el fin de semana largo

Música, teatro, peñas patrias y actividades gratuitas forman parte de la agenda cultural prevista en Mendoza durante el fin de semana largo.

La provincia ofrecerá una amplia variedad de propuestas culturales y artísticas para disfrutar durante el fin de semana largo. Habrá espectáculos de música, teatro, danza, peñas folklóricas y actividades para toda la familia en distintos espacios culturales y departamentos mendocinos.

Actividades:

Viernes 22

  • 21:00 – XXIII Festival Mendoza Flamenca en el Teatro Independencia.
  • 21:30 – Obra Pozo de zorro en el Espacio Cultural Julio Le Parc.

Sábado 23

  • 17:00 – Títeres “Titiriciclo” en la Biblioteca San Martín. Gratis.
  • 20:00 – Peña en el Club Hípico con artistas folclóricos mendocinos.
  • 21:00 – Biciswing a la carta en el Le Parc.
  • 21:30 – Por el placer de volver a verla, con Miguel Ángel Solá y Mercedes Funes, en el Teatro Independencia.

Domingo 24

Celebraciones patrias y peñas

  • General Alvear: velada de gala con La Huella.
  • Godoy Cruz: peña gratuita en Parque Las Hormigas.
  • Malargüe: “Las voces de mi tierra”.
  • Guaymallén: encuentro de danzas patrióticas en el Le Parc.

Música clásica

  • 21:00 – Velada Patriótica de la Orquesta Filarmónica de Mendoza en el Teatro Independencia.

Lunes 25

Peñas patrias en distintos departamentos

  • Luján de Cuyo: peñas en 23 Ríos, La Cantina Club y Potrerillos.
  • Godoy Cruz: festejos en Planta Uno y Club Villa Hipódromo.
  • Guaymallén: gran peña en el Espacio Cultural Julio Le Parc.
  • Lavalle, Junín, Tupungato y Las Heras: música y danzas folclóricas gratuitas.
  • San Martín: megadesfile patrio y chocolate tradicional en Las Bóvedas.

ETIQUETAS:

MendozaFin de semana largopropuestas culturales

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